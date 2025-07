Cinema e audiovisivo si dimette direttore Nicola Borrelli

Il mondo del cinema e dell’audiovisivo si trova a un crocevia: Nicola Borrelli, il direttore generale, si è dimesso, lasciando un segnale di cambiamento. La notizia, comunicata dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli, ha suscitato curiosità e attese per il futuro. In un settore che vive di innovazione e sfide, questa decisione apre nuovi scenari e riflessioni. Ma cosa riserva il cammino prossimo? Restate con noi per scoprirlo.

Si è dimesso il direttore generale Cinema e audiovisivo, Nicola Borrelli. Lo ha comunicato in una nota il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che "lo ringrazia e gli conferma la propria stima per il lavoro svolto fin qui". Non sono indicate le cause delle dimissioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cinema e audiovisivo, si dimette direttore Nicola Borrelli

