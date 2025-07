Taranto | riattivazione della postazione fissa 118 nel territorio delle Tre Terre Talsano Lama e San Vito Di Bello | soddisfazione

Una notizia che riaccende speranze e sicurezza per la comunità di Taranto: la riattivazione della postazione fissa del 118 nelle Tre Terre, Talsano, Lama e San Vito, rappresenta un passo fondamentale per garantire interventi tempestivi in aree ad alta densità abitativa. Il consigliere Avv. Mirko Di Bello esprime grande soddisfazione, sottolineando come questa vittoria sia il risultato di un impegno condiviso a tutela della salute pubblica. Nel mese di aprile, Di...

Il consigliere comunale Avv. Mirko Di Bello esprime piena soddisfazione per la notizia della riattivazione della postazione fissa del 118 sul territorio delle Tre Terre – Talsano, Lama e San Vito. Si tratta di un risultato fortemente voluto, che oggi diventa realtà a beneficio di un'area ad alta densità abitativa e da tempo in attesa di un presidio sanitario di emergenza. Nel mese di aprile, Di Bello ha incontrato il Commissario straordinario dell'ASL di Taranto, dott. Vito Gregorio Colacicco, al quale ha avanzato formalmente la richiesta di riattivare la postazione del 118 nelle Tre Terre, precedentemente trasferita nel territorio di Leporano.

