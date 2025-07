Qualità regioni Bordon Liguria | Al lavoro per migliorare performance

In Liguria, le regioni di Bordon e Roma stanno lavorando intensamente per migliorare le performance del settore sanitario, affrontando sfide uniche come l'invecchiamento della popolazione. Con l'indice di vecchiaia più alto d'Europa, la regione mira a integrare servizi sanitari e socio-sanitari, offrendo soluzioni sempre più su misura. Per rispondere efficacemente alle esigenze di una popolazione in costante cambiamento, è fondamentale adottare approcci innovativi e personalizzati...

'Abbiamo la popolazione più anziana d'Italia e l'indice regionale di vecchiaia più alto a livello europeo, un tema che spinge sempre più verso l'integrazione tra servizi sanitari e socio sanitari' Roma, 2 lug. (Adnkronos Salute) - "Molto spesso c'è la necessità di personalizzare il tipo di se.

