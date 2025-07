Sesto San Giovanni in ginocchio per i blackout | negozi chiusi e acqua portata dai volontari

Sesto San Giovanni si è svegliata in ginocchio, tra negozi chiusi, blackout e volontari che portano acqua ai cittadini. Nella notte tra martedì e mercoledì, l’intera linea di illuminazione pubblica è stata ripristinata, ma i danni persistono: lampade led rotte e semafori spenti. Le squadre Enel lavorano incessantemente per riparare le linee danneggiate. Eppure, alle 18:20, si verificava l’ennesimo episodio che mette a dura prova la resilienza della comunità.

Sesto San Giovanni, 3 luglio 2025 – Nella notte tra martedì e mercoledì è stata ripristinata l’intera linea di illuminazione pubblica, constatando però, a causa delle interruzioni, la rottura di diverse lampade led e il blocco totale di alcuni semafori. Diverse squadre Enel sono state impegnate, ancora fino a ieri sera, per riallacciare le varie linee danneggiate alla rete di distribuzione. Eppure, ancora alle 18,20, si verificava l’ennesimo blackout in via Corridoni. Un’altra giornata difficile a Sesto, dove già la mattina risultavano situazioni critiche in via Don Minzoni, via Benedetto Croce, via Sacchetti 35, via Costa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it