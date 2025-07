Vicofaro, cala il sipario. La struttura sigillata e la Diocesi assume sedici operatori.

Vicofaro si svuota e si chiude un capitolo importante nella storia di questa comunità. La struttura sigillata segna la fine di un’epoca, mentre la diocesi si prepara ad accogliere sedici nuovi operatori, pronti a plasmare un futuro diverso. L’atmosfera di silenzio e riflessione invita a capire che, anche nei momenti più difficili, la speranza e il cambiamento sono sempre possibili. Restano i segni di ciò che è stato, ma anche le opportunità di rinascita.

Pistoia, 3 luglio 2025 – Il giorno dopo lo svuotamento del centro di accoglienza, Vicofaro è immobile. Il piazzale davanti alla chiesa di Santa Maria Maggiore è libero, pochissime le persone che passano. Sul sagrato, c'è ancora la scrivania messa da don Biancalani per ricevere i suoi amici e sostenitori e chiunque si faccia avanti per avere notizie. sgombero vicofaro AcerboniFotoCastellani Restano però i segni di quello che è accaduto. Sotto il tendone davanti alla canonica. E lì c'è di tutto: scarpe, coperte, sedie, tavolini, oggetti sparsi a caso, persino un vecchio cellulare abbandonato e poi i sacchi, dove i piccioni vengono a beccare in cerca di cibo.