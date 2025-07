Cassazione toga anti-governo scade l' 8 ottobre | ora tutto torna

In un clima teso e acceso come mai prima, la Cassazione si trova sotto i riflettori, con la toga anti governo che scade l’8 ottobre, segnando una svolta decisiva. La recente intervista di Margherita Cassano ha acceso un dibattito acceso tra i giudici, rivelando divisioni interne e un’atmosfera di grande fermento. Ora, tutto tornerà come prima o questa scadenza aprirà nuove strade?

Clima surriscaldato, in tutti i sensi, in questi giorni in Cassazione. L'intervista doppia di lunedì al Corriere della Sera e alla Stampa da parte di Margherita Cassano per difendere l'operato dell'Ufficio del Massimario, autore di una relazione durissima contro il protocollo Italia-Albania sui migranti, non è stata apprezzata da diversi giudici. In tanti, infatti, hanno manifestato più di una «perplessità» sull'attivismo della loro presidente che ha sentito l'esigenza di prendere posizione su un tema delicato, come quello del contrasto all'immigrazione clandestina, dove la prudenza, dopo le polemiche degli ultimi mesi, sarebbe invece d'obbligo.