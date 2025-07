Il Brescia del futuro prende forma | A2a nel progetto di rilancio ma slitta lo sfratto dal Rigamonti

Il futuro del Brescia prende forma con entusiasmo e determinazione, grazie alla collaborazione tra istituzioni e imprenditori visionari. In un incontro in Loggia, si è delineato il progetto di rilancio che vede anche A2a protagonista, mentre lo sfratto dal Rigamonti viene temporaneamente rimandato. Un passo importante verso un nuovo capitolo, che promette di riportare il Brescia sulla strada del successo. La città si prepara a scrivere una rinascita epocale.

Brescia – Incontro in Loggia per delineare il futuro del nuovo Brescia: un futuro in cui ci sarĂ anche A2a. La giornata di ieri si è aperta, infatti, con l’incontro in Comune tra la sindaca Laura Castellett i, l’amministratore delegato di A2a Renato Mazzoncini e Giuseppe Pasini, imprenditore, presidente del FeralpiSalò, impegnato nelle ultime settimane a costruire una c ompagine solida per il Brescia, dopo lo sfacelo dell’era Cellino, che dovrebbe concludersi oggi con la cancellazione della societĂ dal calcio professionistico da parte del Consiglio federale della Figc. “Stiamo costruendo un progetto, oggi, con A2a – ha dichiarato Castelletti al termine dell’incontro –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it