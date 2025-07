La beffa è (di nuovo) servita. Palio, bandiera verde dopo la pioggia. Oggi previsioni ancora incerte.

La beffa 232 torna a bussare alla porta di Siena, con il Palio che ancora una volta si vede rinviare sotto un cielo incerto. Dopo il record di due rinvii nel 2024, l’ombrello della pioggia ha colpito ancora, lasciando tutti in attesa di un domani più stabile. Le previsioni meteo continuano a giocare a nascondino, alimentando speranze e delusioni. Ma il cuore senese non si arrende: la sfida è solo rimandata, e il Palio aspetta di essere vinto.

Siena, 3 luglio 2025 - È vero che le statistiche sono fatte per essere contraddette, però bastava il record del rinvio di entrambi i Palii nello stesso anno, raggiunto nel 2024. Aver aggiunto un altro slittamento (il terzo di fila, il quarto nelle ultime sei occasioni) è una conquista cui tutti avrebbero rinunciato volentieri. L’acquazzone di ieri intorno alle 15, durato una ventina di minuti, ha portato alla decisione, comunicata un’ora dopo, di esporre la bandiera verde. Si riproverà questa sera, con gli stessi orari e con il regolare svolgimento del corteo storico (che ieri il sindaco Fabio ha fissato come imprescindibile), a meno che il maltempo non ci metta ancora il becco: secondo alcune previsioni, potrebbero ricrearsi sempre nel primo pomeriggio altre perturbazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it