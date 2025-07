Maria Carla Gatto una vita coi minori che sbagliano | Specchio di una società fragile

Con un sorriso che riflette anni di dedizione e passione, Maria Carla Gatto si prepara a chiudere un capitolo fondamentale della sua vita professionale. Dopo 45 anni dedicati ai minori e alle sfide di una società fragile, la sua leadership ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore di Milano. La sua eredità continuerà a vivere attraverso le persone e i valori che ha saputo ispirare. Un addio che segna l'inizio di un nuovo percorso.

Milano, 3 luglio 2025 – È un addi o con il sorriso quello di Maria Carla Gatto, che chiude i suoi 45 anni di carriera di cui gli ultimi 8 trascorsi come presidente del Tribunale per i minorenni di Milano. Formalmente lascerà il testimone il prossimo 10 luglio, giorno in cui andrà in pensione, intanto ieri ha voluto raccogliere attorno a sé i collaboratori: giudici, personale amministrativo e operatori dell'Istituto penale per i minorenni Cesare Beccaria e non solo "per un ringraziamento. Insieme abbiamo condiviso emozioni e decisioni. Un percorso non facile in cui abbiamo dovuto fare i conti con più sfide, dall'informatizzazione alla riforma Cartabia fino alle difficoltà dovute alla pandemia.