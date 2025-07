Montecristo carte bollate I giudici contro il Parco | Basta divieti per le guide

L’Isola di Montecristo, simbolo incontaminato e patrimonio dell’umanità, si trova al centro di una battaglia legale che coinvolge le guide ambientali. Dopo le recenti pronunce del Tar e del Consiglio di Stato, Alberto Calamai di Agae denuncia un’impostazione discriminatoria: basta divieti ingiustificati, merita spazio anche chi sceglie di condividere la bellezza naturale con competenza e passione. È tempo di porre fine alle restrizioni arbitrarie per garantire un accesso equo e sostenibile all’isola.

Isola di Montecristo, 3 luglio 2025 – “L’Isola di Montecristo non può essere vietata alle guide ambientali cosiddette indipendenti, lasciando che solo del guide Parco vi possano lavorare ”, osserva Alberto Calamai, presidente di Agae-Associazione Guide Ambientali Europee dopo che anche il Consiglio di Stato – a ruota del Tar al quale le guide avevano fatto ricorso – ha “bocciato” la delibera dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano: “L’introduzione di una disciplina che limiti l’esercizio della professione di guida ambientale”, come quella prevista dalla delibera oggetto del contendere, “contrasta con la normativa comunitaria e nazionale in materia”, hanno scritto i giudici. 🔗 Leggi su Lanazione.it