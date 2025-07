Vita da pasticciera domestica Via dall’ufficio per amore della cucina

facile, ma il desiderio di condividere la mia passione mi ha spinta a crederci. Ginevra Iardella, giovane pasticciera di Montignoso, trasforma ogni dolce in un capolavoro, dimostrando che con passione e determinazione si può trasformare un sogno in realtà. La sua storia è un esempio di come l’amore per la cucina possa aprire nuove strade, anche nei momenti più difficili.

Montignoso (Massa Carrara), 3 luglio 2025 – Un tuffo nella dolcezza con Ginevra Iardella, che ha aperto a Montignoso la sua pasticceria domestica su ordinazione: 'Sweet passion'. Se il lavoro non c'è e tutti parlano di crisi globale, la determinazione di una giovane di 28 anni vuole fare la differenza. Da autodidatta ha deciso di intraprendere questa complessa professione: "Senza la mia famiglia e miei amici questa avventura non sarebbe stata possibile. Era una passione che nutrivo fin da piccola - spiega - Adesso preparo i prodotti in casa e poi li vendo al dettaglio, al privato, anche ai supermercati e ristoranti.

