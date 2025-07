Laureati in Medtec dottori hi-tech | dall’alleanza Humanitas-Politecnico i primi 37 medici-ingegneri d’Europa

Milano – Sono 37, e entro la fine dell’anno diventeranno 42: i primi medici ingegneri in Italia e in Europa, nati dalla collaborazione tra Humanitas University e il Politecnico di Milano. Dopo sei anni di studio intenso e laboratori condivisi, questi innovativi professionisti sono pronti a rivoluzionare il mondo della cura e della tecnologia. Ieri, la proclamazione ufficiale ha segnato un passo storico, con il rinnovo del giuramento, simbolo di impegno etico e innovazione.

Milano – Sono 37, entro la fine dell’anno diventeranno 42: sono i primi d’Italia e d’Europa a laurearsi in Medtec, con un doppio titolo. Dopo sei anni di studio e laboratori tra due atenei diversi – Humanitas University e Politecnico di Milano – sono diventati medici-ingegneri. Ieri la proclamazione e il lancio del tocco, dopo avere recitato la Dichiarazione di Ginevra, che aggiorna – in chiave laica – il Giuramento d’Ippocrat e, mantenendo forte l’impegno “al servizio dell’umanità”. “Questo corso di laurea nasce da una contaminazione dei saperi dell’Ingegneria biomedica e della Medicina”, sottolinea la rettrice del Politecnico, Donatella Sciuto, che ha proclamato i pionieri di Medtec, prima in italiano e poi in inglese, insieme al rettore dell’Humanitas University, Luigi Maria Terracciano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it