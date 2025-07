L' Ambasciatore Usa Fertitta | Italia Paese fortunato ad avere una grande leader come Meloni – Il video

L'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia ha espresso grande ammirazione per la leadership di Giorgia Meloni, definendola un vero e proprio tesoro per il Paese. In occasione di un incontro a Mar-a-Lago con figure di spicco come Trump e Rubio, ha sottolineato quanto l’Italia sia fortunata ad avere una leader così determinata e lungimirante. La collaborazione tra le due nazioni si rafforza, aprendo nuove prospettive di dialogo e partnership.

(Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2025 "Oggi non celebriamo solo la nostra Storia, ma anche il nostro futuro comune, come partner e amici. Qualche mese fa ho avuto il grande piacere di incontrare la premier Meloni a Mar-a-Lago con il Presidente Trump e il Segretario Rubio, e ho realizzato quanto è fortunata l'Italia ad averla come leader. Apprezzo davvero il suo approccio con l'America e la sua leadership in Ue, e posso dirvi che l'America tutta la apprezza moltissimo". Così l'Ambasciatore Usa Fertitta a Villa Taverna a Roma per la festa del 4 Luglio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

