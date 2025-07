Luigi Gandini semper aleghèr | chi era il pensionato morto per polmonite da legionella in via Rizzoli

Il ricordo di Luigi Gandini, il pensionato di 91 anni deceduto per legionella in via Rizzoli, ci ricorda quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile. Un uomo socievole e amato nel suo quartiere di Crescenzago, tragicamente scomparso all'improvviso, lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile. La sua storia ci invita a riflettere sull'importanza della tutela della salute e del valore delle relazioni umane.

Milano, 3 luglio 2025 – “Luigi era un tipo socievole. Tranquillo, dalla battuta pronta. Mancherà”. Luigi Gandini, 91 anni, era tra gli inquilini storici del caseggiato di via Rizzoli 73-83. Abitava nel complesso popolare di Crescenzago da 42 anni “e ci sarebbe rimasto ancora – commentano gli amici di sempre – se la ‘ polmonite da legionella ’ non lo avesse portato via” domenica 30 giugno, strappandolo ai suoi cari. Alla figlia, che viveva con lui, ai nipoti, ai vicini che erano anche i suoi compagni di passeggiate. “Siamo sconvolti” dice Giuseppe Mannino che è portavoce degli inquilini, presidente del comitato che riunisce le 200 famiglie del complesso popolare di proprietà del Comune gestito da MM all’estrema periferia est della città, vicinissimo a Cascina Gobba. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Luigi Gandini, “semper aleghèr”: chi era il pensionato morto per polmonite da legionella in via Rizzoli

