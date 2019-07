Effetto post Carola

huffingtonpost

(Di sabato 6 luglio 2019) La verità è in quel nome mai pronunciato, ma arofato con l’ossessione che si riserva a una fobia. In quel “me ne frego” che Matteo Salvini, il ministro che vuole chiudere il mare, rivolge “alla tizia tedesca che vuole denunciarmi”, alla “viziata che ha come passatempo quello di infrangere le leggi”, alla “signorina che non mi stupirei se venisse invitata a qualche festival della sinistra”. A lei, a quelli come lei, compresi i “giudici che non applicano la legge” e che hanno trasformato l’Italia in una “Repubblica giudiziaria”, revocandone l’arresto con una “sentenza politica”, invece di farla marcire in galera con processo affidato al tribunale del popolo e del populismo.Perché, poi, accade sempre così. C’è sempre un fatto che, col suo carico ...

