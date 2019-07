Balotelli fa una scommessa con un tifoso | tuffo in mare con lo scooter VIDEO

calcioweb.eu

(Di sabato 6 luglio 2019) Si tuffa incon loe vince unafatta in precedenza con Mario. E’ quanto accaduto a Napoli, con l’ex attaccante di Inter e Milan che avrebbe fatto unaparticolare con un signore: sul piatto 2000 euro a condizione che si buttasse in acqua con uno. Detto, fatto. In unche gira in rete, il signore in questione è salito sul mezzo e si è”tuffato” in acqua. Sempre in rete, tante critiche per il gesto e per la questione inquinamento visto che il mezzo è rimasto poi in, conche attraverso le storie di Instagram ha pubblicato duecon loripescato e il commento: “Filosofi… ecco a voi la vespa ‘inquinante’ ripescata“. Visualizza questo post su Instagram Buongiorno così ! (Vespa ripescata). Un post condiviso da ...

AlanPanassiti : Balotelli usa Mergellina con un suo amico italonapoletano come una discarica. La futura classe dirigenziale ecosost… - EmanuelaOmal12 : @Corriere Io mi sarei buttata al volo (anche se avrei preferito essere in bici)! Certo che #Balotelli deve avere una grande fantasia - mrjones1981 : Quindi a qualcuno fa ridere il video di Balotelli in cui uno si getta in acqua con tutto lo scooter. Una bestialità… -