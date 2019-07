Al via l’Ancelotti bis Il Napoli insegue James e spera nella fretta dell’Inter per Icardi

ilnapolista

(Di sabato 6 luglio 2019) L’Ancelotti bis inizia oggi pomeriggio a Dimaro. Con 24 convocati, tra cui il nuovo acquisto Di Lorenzo, e i big che invece arriveranno a metà mese, dopo le vacanze e gli impegni in nazionale. Per Manolas occorrerà attendere la prossima settimana, quando avrà finito le vacanze. Idem per Meret, Koulibaly, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz, Mertens, Milik e Insigne. Il capitano ha lanciato l’app a lui dedicata, per cui, scrive Repubblica, sarebbe ipotizzabile che resti con il. Ma il club di Ancelottisempre, per il quale i giorni caldi dovrebbero essere quelli della fine del mese, quando il colombiano terminerà le vacanze. Ancelotti ha chiesto di completare la quadra con colpi di alto livello eè sicuramente uno di questi. Poi c’è, idea sempre più concreta nelle strategie del. L’Inter hadi liberarsene e questo ...

