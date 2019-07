Una succhiasoldi l’app ‘Aggiornamenti per Samsung’ | cancellatela immediatamente!

optimaitalia

(Di venerdì 5 luglio 2019) Ci hanno pensato gli esperti di sicurezza di CSIS Security Group a far presente che sul Google Play Store vigeva una minaccia importante, rappresentata dall'app 'Aggiornamenti per Samsung - Versioni di Android', mascherata come servizio per portare a termine con successo gli aggiornamenti software dedicati ai dispositivi Samsung Galaxy. L'avete per caso installata, anche solo per gioco? Procedete subito a disinstallarla, senza perdere altro tempo. Come riportato da 'medium.com', l'obiettivo del programma era quello di appropriarsi del denaro delle vittime attraverso la comparsa di annunci pubblicitari e di un'ad-farm che richiede soldi in cambio del download. L'applicazione Aggiornamenti per Samsung - Versioni di Android risulta ancora scaricabile dal Google Play Store (richiede, peraltro, una somma di 34.99 dollari per uno pseudo abbonamento annuale per il download dei firmware ...

