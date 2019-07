Ue | Juncker | “Processo sulle nomine poco trasparente” Socialisti e Verdi contro von der

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2019) “Il processo”per i tob jobs dell’Unione europea “non è stato molto trasparente”. La trattativa a Strasburgo sui vertici della nuova Unione europea si è conclusa, ma il presidente uscente della Commissione europea critica la modalità delle decisioni prese in Consiglio. “Qualche giorno fa ho detto al Consiglio che ho sempre avuto l’impressione che avrei fatto la storia, ma non in questo modo: – ha dettoin conferenza stampa a Helsinki con il premier, Antti Rinne per l’avvio della presidenza di turno finlandese dell’Unione europea -. Sono un personaggio unico: sono stato il primo e ultimo Spitzenkandidat“. Intanto la strada per il suo successore è tutta in salita. Ursula von der Leyen ha incassato il sostegno al Consiglio europeo ad esclusione di Angela Merkel, motivato dagli equilibri politici della sua coalizione a Berlino. ...