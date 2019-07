Mondiali 2019 | il selfie di Mattarella con le Azzurre e il discorso di Sara Gama

Vela - Mondiali Laser Standard 2019 : Marco Gallo e Nicolò Villa perdono terreno nella seconda giornata - pass olimpico non lontano : Prosegue con altre due regate la prima fase del Mondiale di Laser Standard 2019, in corso a Sakaiminato, località della costa nordoccidentale dell’isola di Honshu, la più grande del Giappone. La rassegna iridata rappresenta un appuntamento fondamentale nel percorso di qualificazione alle Olimpiadi 2020 dal momento che sono in palio cinque pass per Tokyo, riservati naturalmente alle nazioni che non sono riuscite ad ottenerlo lo scorso anno ...

Beach volley - Mondiali Amburgo 2019. Menegatti/Orsi Toth : il sogno si spegne ai quarti. Canadesi troppo forti : Si ferma nei quarti di finale la corsa di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth al Mondiale di Amburgo. Le azzurre scelgono (ma sarebbe meglio dire viene loro imposto dalle avversarie) il modo peggiore per lasciare la rassegna iridata: una partita incolore contro Humana-Paredes/Pavan, assolute padrone del campo nei due set velocissimi giocati sul centrale di Amburgo. Poco reattive, quasi rassegnate fin dalle prime battute di gioco, le azzurre ...

Pronostico Inghilterra vs Svezia - Mondiali Femminili 06-07-2019 e Formazioni : Mondiali Femminili, finale terzo posto, analisi, Formazioni e Pronostico di Inghilterra-Svezia, sabato 6 luglio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Inghilterra e Svezia proveranno a consolarsi con la finalina per il terzo posto, in programma alle 17 all’Allianz Riviera di Nizza. Nella prima semifinale disputata, l’Inghilterra ha fallito la finale perdendo con gli Stati Uniti, dopo cinque vittorie, 12 gol realizzati e tre ...

Beach volley - Mondiali Amburgo 2019 (5 luglio). Italia : missione leggenda. Tre coppie a caccia dell’impresa : E’ il giorno più lungo e, si spera, più bello per l’Italia del Beach volley ai Mondiali di Amburgo. Mai tanta Italia nella fase finale di un Mondiale (due coppie maschili agli ottavi, una femminile ai quarti): solo una volta, a Klagenfurt 2001, due coppie azzurre si spinsero fino agli ottavi nel torneo femminile con Gattelli/Perrotta che si fermarono lì e Bruschini/Solazzi riuscirono a raggiungere i quarti, poi da lì in avanti, solo ...

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : nel trap misto juniores argento per Gaia Ragazzini e Matteo Marongiu : Si sono disputate le finali del trap misto juniores ai Mondiali di Tiro a volo di Lonato: medaglia d’argento per Gaia Ragazzini e Matteo Marongiu, che cedono nella sfida conclusiva alla Repubblica Ceca. Bronzo per la Bulgaria, mentre Sofia Littame e Lorenzo Ferrari sono stati eliminati in qualifica. Nella finale per l’oro si sfidano Italia 2 di Gaia Ragazzini e Matteo Marongiu, che aveva chiuso in testa le eliminatorie con 141/150, ...

Beach volley - Mondiali Amburgo 2019. Menegatti/Orsi Toth nella storia : sono ai quarti! : Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth scrivon o una pagina importante della storia del Beach volley azzurro, essendo la terza coppia a raggiungere un quarto di finale della rassegna iridata dopo Bruschini/Solazzi nel 2001 a Klagenfurt e Menegatti, ancora lei, con Cicolari a Stare Jablonki 2013. Sei anni dopo e dopo tante peripezie Marta Menegatti è ancora lì, in coppia con Viktoria Orsi Toth che, un anno dopo il rientro dalla squalifica, si ...

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : Italia fuori dalle finali nel trap misto. Russia ed Australia a contendersi l’oro : Non ci saranno medaglie oggi dal trap misto ai Mondiali di Tiro a volo di Lonato: le due coppie miste azzurre non sono rientrate tra le prime quattro e dunque restano fuori dall’atto conclusivo. Un po’ d’amaro in bocca in realtà c’è, perché sia Italia 1 di Silvana Stanco e Valerio Grazini, che Italia 2 di Jessica Rossi e Giovanni Pellielo, totalizzano lo score di 142/150, ad un solo piattello da una delle compagine che ...

Hockey pista - Mondiali Femminili 2019 : le convocate dell’Italia ai raggi X. Le 10 azzurre chiamate da Massimo Giudice : I World Roller Games 2019 stanno per iniziare e a scaldare i motori ci sono tutte le Nazionali che parteciperanno alle varie gare iridate di tutti gli sport in programma. Fra queste c’è anche la Nazionale italiana femminile di Hockey pista, che in quel di Barcellona disputerà il suo settimo Mondiale della storia cercando di migliorare il risultato ottenuto due anni fa – a Nanchino (Cina) – quando chiuse al sesto posto ...

Vela - Mondiali Laser Standard 2019 : ottima partenza per l’Italia con Marco Gallo 8° e Nicolò Villa 13° - comanda Jurisic : Sono cominciati quest’oggi i Campionati del Mondo 2019 della classe Laser Standard, in corso di svolgimento a Sakaiminato (Giappone) fino a martedì 9 luglio. La rassegna iridata è valevole anche per la qualificazione olimpica, infatti mette in palio cinque pass a Cinque Cerchi per Tokyo 2020 per le Nazioni che non sono riuscite ad ottenere la carta nel Mondiale 2018 di Aarhus. Al termine della prima giornata comanda il croato Filip Jurisic ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Stati Uniti-Olanda - la tradizione contro la novità in finale : Domenica 7 luglio alle ore 17.00, a Lione, andrà in scena l’atto conclusivo dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. Sul rettangolo verde francese una sfida non del tutto pronosticabile alla vigilia di questo torneo. A contendersi il titolo saranno gli Stati Uniti d’America e l’Olanda. Una partita che vede confrontarsi le campionesse del mondo in carica con le campionesse d’Europa in carica ed anche per questo il match ...

Calcio femminile - Finale Mondiali 2019 : USA-Olanda. Data - programma - orario e tv : Domenica 7 luglio (alle ore 17.00) al Parc Olympique di Lione (Francia) andrà in scena la Finale dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. USA e Olanda si affronteranno nell’atto conclusivo della rassegna iriData, la corazzata a stelle e strisce si presenta con tutti i favori del pronostico e andrà a caccia del quarto titolo della sua storia provando a difendere l’oro conquistato quattro anni fa mentre le Campionesse d’Europa ...

Mondiali calcio femminile 2019 - l’Olanda vola in finale! Sconfitta la Svezia ai supplementari - decide Groenen : ora sfida agli USA : L’Olanda ha sconfitto la Svezia per 1-0 dopo i tempi supplementari e si è qualificata alla Finale dei Mondiali 2019 di calcio femminile, le Campionesse d’Europa affronteranno gli USA domenica 7 luglio (ore 17.00) a Lione (Francia): le tulipane, che ai quarti di finale avevano eliminato l’Italia, disputeranno il primo atto conclusivo in una rassegna iridata mentre la corazzata a stelle e strisce, che ieri ha avuto la meglio ...