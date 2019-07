Mediterranea verso LampedusaIl Viminale | I porti sono chiusi

Mediterranea verso gommone in pericolo : 18.18 La nave 'Alex' della ong Mediterranea e anche una motovedetta della Guardia costiera libica si stanno dirigendo verso un'area in cui è presente un'imbarcazione con migranti a bordo. Si tratta,comunica il tweet di Mediterranea, di "un gommone in pericolo con 55 persone a bordo,di cui 11 donne (una incinta) e 4 bimbi".Il centro coordinamento soccorsi di Roma "ha risposto 'Guardia Costiera libica coordina evento SAR e sta mandando ...

