Caldo | arriva la bolla africana in Sardegna | è allerta | temperature oltre i 40 gradi

Meteo Sardegna : super Caldo nel weekend con picchi di +41°C ma da martedì arriva la pioggia : Ancora afa, caldo e rischio incendi in Sardegna, ma da martedi’ 9 luglio arriva la pioggia. Come anticipato dagli esperti, sara’ un fine settimana bollente, con punte di 42 gradi. “Gia’ da venerdi’ 5 le temperature inizieranno a salire – confermano i metereologi dell’Aeronautica militare di Decimomannu – saranno interessate le zone meridionali e in particolare il basso Campidano fino a Siliqua, ...

Contro il Caldo africano arriva lo sconto sulle birre artigianali : da domani il Made in Italy costerà meno : “Con il grande caldo arriva lo sconto per le birre artigianali, grazie al taglio del 40% delle accise sulle produzioni dei microbirrifici che spingono l’aumento degli acquisti Made in Italy“. E’ quanto annuncia la Coldiretti in riferimento all’entrata in vigore domani, lunedì 1 luglio, del Decreto inserito nella Legge di Bilancio 2019 che prevede un alleggerimento del peso del fisco per chi produce fino a 10mila ...

Caldo - in Valle d’Aosta superati i 30 gradi : da domani arrivano le prime piogge rinfrescanti : Una leggera attenuazione del Caldo si è registrata oggi in Valle d’Aosta. Nella regione le temperature si sono tenute al di sopra dei 30 gradi (31,7 ad Aosta) e lo zero termico è a 4.800 metri. Per domani, però, secondo le previsioni dell’Ufficio meteo regionale, è atteso un lieve aumento delle massime (zero termico potrebbe salire a quota 4.900 metri), ma anche un indebolimento dell’anticiclone che dovrebbe portare le prime ...

Ondata di Caldo africano - ragazzini accusano colpi di calore su autobus e arrivano disidratati in Ospedale : A causa delle altissime temperature raggiunte oggi dal caldo anche in provincia di Lecco, dieci ragazzini dell’oratorio di Calolziocorte (Lecco) hanno accusato malori dovuti a colpi di calore, disidratazione e panico. E’ accaduto mentre il gruppo, a bordo di due bus noleggiati, stava rientrando da un pomeriggio trascorso alle piscine di Oggiono (Lecco). Dieci ragazzi hanno riferito si sentirsi male. Alla fine sette di loro, con ...

Caldo africano - arrivano le specie aliene : “preoccupante” la diffusione del Poligono del Giappone : Si chiama Poligono del Giappone (Reynoutria Japonica) ed è una delle piante inserite nella lista delle 100 specie più invasive del mondo: il Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno, si spiega in una nota, “ha avviato una sperimentazione per il suo contenimento nei torrenti in provincia di Pistoia dove, come in molte altre zone d’Italia, si sta espandendo in maniera preoccupante.” “Sono state individuate tre aree differenti sulle ...

Ondata di Caldo africano in Spagna : nei tribunali baschi arrivano le pause di lavoro “anti-afa” : I funzionari e i magistrati di diversi palazzi di giustizia dei Paesi Bashi potranno assentarsi temporaneamente dai loro posti di lavoro nei prossimi giorni per alleviare gli effetti dell’Ondata di calore sulla loro giornata lavorativa. Il direttore dell’Amministrazione della Giustizia del governo basco, Maria Isabel Gabriel, ha inviato una circolare ai tribunali di Vitoria, Getxo (Bizkaia), Atotxa (San Sebastia’n) e Irun ...

Climatologo : “Arriva la prima vera ondata di Caldo dell’estate - preoccupante anche per l’inquinamento” : “Quella che sta arrivando è la prima vera ondata di caldo dell’estate e si preannuncia molto intensa. Sarà preoccupante non soltanto per il disagio fisiologico, ma anche per quei fenomeni di inquinamento che avvengono in condizioni di grande soleggiamento, alte temperature e stasi di aria, specialmente nelle grandi città“: lo ha dichiarato all’AGI Antonello Pasini, Climatologo e fisico del Cnr, secondo cui “in ...

L’inferno sta arrivando! Anche sull’Italia la più grande ondata di Caldo : L’Europa occidentale si sta preparando ad un’ondata di caldo intenso, pericoloso e forse Anche mortale questa settimana, con temperature che possono salire fino a 40 gradi Celsius e oltre. Paesi tra cui Francia, Spagna e Portogallo si aspettano temperature da record a partire da oggi, mentre il resto del continente è comunque destinato a far fronte a temperature molto più alte del normale.-- Non è chiaro quando finirà ...

Arriva l’ondata di Caldo africano : domani previsti +36°C in Valle d’Aosta e scatta il piano di sorveglianza : La presidenza della Regione Valle d’Aosta, con il supporto del sistema protezione civile e dell’ufficio meteorologico del Centro funzionale regionale e l’assessorato della Sanità, salute e politiche sociali in collaborazione con l’Azienda Usl della Valle d’Aosta rendono noto che in Valle d’Aosta è stato attivato il piano di sorveglianza e di risposta verso gli effetti sulla salute di ondate di calore anomalo. ...

Roma - arriva il Caldo : frutta fresca per gli animali del bioparco : E' in arrivo un'ondata di caldo record e il giardino zoologico di Roma corre ai ripari. Per aiutare gli animali a sopportare la calura, sono state date in pasto diverse casse di frutta fresca. (Lapresse) Redazione ?

Arriva ondata di Caldo senza precedenti - gli esperti : «Più forte del 2003» : Sarà più intensa di quella del 2003, almeno potenzialmente. L’ondata di caldo africano che sta per Arrivare in Italia, con il suo apice tra giovedì e venerdì prossimi, potrebbe non avere, purtroppo, nulla da invidiare a quella di 16 anni fa, che peraltro si distinse per la sua lunga durata. L’allarme è del meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara, secondo il quale al Centronord – che sarà il più colpito da caldo e afa, mentre le ...

Temperature record - arriva il grande Caldo. Ecco quanto durerà : In Piemonte il termometro schizzerà sopra i 40°, Temperature roventi anche a Milano, Bologna e Firenze. Le previsioni a...

Arriva un'ondata di Caldo : tra le più intense degli ultimi 10 anni : L'ultima settimana di giugno sarà caratterizzata da un'ondata di caldo africano che invaderà gran parte dell'Europa, in particolare Spagna, Francia, Gran Bretagna, Belgio, Olanda e Italia e in alcuni casi raggiungerà temperature record rispetto al mese di giugno, con picchi fino ai 40-42°C. Per quanto riguarda l'Italia, a essere interessato da questo caldo anomalo sarà soprattutto il Centro-Nord e la Sardegna. In grandi città come Torino, ...

Arriva il gran Caldo : a rischio chi beve poco - ecco alcuni consigli salva-vita : “Con l’arrivo del grande caldo sono a rischio in Italia i quasi 4,3 milioni di anziani ultraottantenni che più di altri soffrono e devono essere aiutati a resistere alle alte temperature, soprattutto per la scarsa attitudine a bere“: è quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che con lo sbalzo termico i maggiori pericoli per questa categoria di cittadini sono rappresentati dai colpi di calore e la disidratazione. “Bisogna ...