Putin dal Papa e poi al Quirinale Dopo tocca a Conte | in serata vedrà Di Maio | Salvini e

Putin sbarca a Roma. La visita inizia dal Vaticano : Il presidente russo Vladimir Putin è atterrato all’aeroporto di Fiumicino per poi dirigersi in Vaticano. Prima tappa della visita presidenziale è l’udienza da Papa Franceco.Quello di oggi è il terzo incontro in Vaticano tra Francesco e Putin. Il primo fu il 25 novembre 2013 e il secondo il 10 giugno 2015. Ma in tutto le udienze avute da Putin con tre Papi in 19 anni salgono a sei, dato che il 6 giugno 2000 e il 5 ...

Putin arrivato a Roma - città blindata : dal Papa - poi al Colle e cena con Conte : Vladimir Putin è arrivato a Roma, atterrando con il suo aereo all'aeroporto di Fiumicino. Primo appuntamento della sua visita sarà in Vaticano dove sarà ricevuto da Papa...

Dal sovranismo alle sanzioni - un paio di cose che Putin ha detto sull'Italia e l'Ue : Nel giorno del suo arrivo in Italia il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin si fa precedere da una lunga intervista che appare oggi sul Corriere della Sera (“Io, Trump e Salvini”) in cui si dice pronto “a riannodare il filo strategico con l'America” e anche da un intervento di suo pugno, pubblicato su La Stampa, con il titolo “I sovranisti guideranno l'Economia”. A domande scritte, risposte scritte. Nel colloquio con il quotidiano ...

Arriva Putin - Roma blindata dalle 19 : 7.16 Domani Arriva il presidente russo Vladimir Putin e Roma si prepara a diventare una città blindata. Super controlli.strade chiuse e 'green zone'invalicabile. dalle 19 di oggi primi divieti su 50 arterie, deviati molte linee bus. Il calendario delle visite:dal Pontefice alle 13.30; alle 14.45 incontro con il presidente Mattarella al Quirinale: alle 16 a Palazzo Chigi per il vertice con il premier Conte. Trenta le auto a a seguito di ...

Il piano di Putin per dividere il liberalismo dal cristianesimo : Dalle pagine del Financial Times Vladimir Putin ha lanciato un missile di quelli pesanti. Occorre star bene attenti al fatto che si tratta di missile a testata multipla, altrimenti la difesa è inefficace. “Il liberalismo è obsoleto” è solo la prima testata. La seconda testata è destinata a colpire a

Wimbledon – Sorpresona al primo turno - Naomi Osaka subito eliminata dalla kazaka Putintseva : La numero due del mondo cede in due set alla sua avversaria kazaka, che vince con il punteggio di 7-6, 6-2 Sorpresona al primo turno del torneo femminile di Wimbledon, cominciato oggi sui cambi in erba dell’All England Club di Londra. Naomi Osaka esce subito di scena, perdendo contro Yulia Putintseva. La kazaka si impone in due set con il punteggio di 7-6, 6-2 e stacca così il pass per il turno successivo, chiudendo la contesa in ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Giugno : Salvini agli ordini di Trump. Bye bye Putin. Il capo leghista ufficializza il divorzio dalla Russia e sposa gli Usa : F35, Iran e Venezuela: Salvini cerca la benedizione di Trump Il leader leghista si schiera sulle posizioni di Washington per dimostrarsi affidabile di Valentina Celi La Grande Colazione di Marco Travaglio L’ha notato anche il ragionier Cerasa sul Foglio, quindi non è detto che sia vero. Ma è un tema interessante: ma se il Pd, finiti i popcorn e persi altri voti, comuni e regioni, scendesse dall’Aventino per impalmare la Lega? Noi, ...