huffingtonpost

(Di giovedì 4 luglio 2019) Dopo Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, anche il Piemonte si appresta a chiedere l’autonomia. Nel frattempo, fonti del governo fanno sapere che nel vertice di ieri a Palazzo Chigi, convocato proprio sul tema delle autonomie, le cose sarebbero andate molto bene in un clima collaborativo.Dopo l’ubriacatura collettiva e trasversale sul federalismo fiscale dei primi anni duemila siamo arrivati alla follia dell’autonomia à la carte. Nemmeno la foglia di fico di un progetto di riforma organico dell’assetto istituzionale e fiscale del Paese.Si profila unoper l’Italia. Un Paese a brandelli, con alcuni pezzi integrati nella catena del valore europea a guida tedesca, e altri, il Mezzogiorno, lasciati alla deriva.Lo vuole la Lega. Ma tutti gli altri, con l’eccezione di poche minoranze politiche e di alcuni intellettuali, chinano il ...

PIERPARDO : Grande in bocca al lupo agli atleti delle #Universiadi2019 e alla città di #Napoli. Bellissimo evento in uno scenario magico. - GiuliaGrilloM5S : Nulla è più sacro della vita dei bambini. Dall'inchiesta di Reggio Emilia emerge uno scenario inquietante nel delic… - HuffPostItalia : No a uno scenario jugoslavo per l’Italia. È ora di mobilitarsi -