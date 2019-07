L' Europa come il Nazismo e l' Urss J' accuse di Rinaldi Lega su Affari

Conte : «Ecco come ho convinto l’Europa» : Il premier e le strategie sui vertici Ue: «Un portafoglio economico meglio del posto della Mogherini: ci permetterà di incidere sulle scelte». Salvini a Palazzo Chigi? «È ministro dell’Interno e leader di un partito: sono già responsabilità molto assorbenti»

L'Europa riconosce come adeguato lo sforzo fiscale dell'Italia. Ma aspetta i conti del 2020 : Il commissario europeo per gli Affari economici e monetari Pierre Moscovici ha comunicato in una conferenza stampa al termine della riunione del collegio dei commissari di oggi (mercoledì 3 luglio), la decisione della Commissione europea di bloccare la procedura di intervento per eccesso di deficit

Eclissi solare 2019 - torna lo spettacolo del Sole nero per spiare i segreti della nostra stella. Ecco come vederla dall’Europa : Un secolo fa permise agli astronomi di dimostrare che la teoria della Relatività Generale di Albert Einstein è corretta. Oggi lo spettacolo del “Sole nero“, mordicchiato dall’ombra della Luna che si frappone tra la Terra e la nostra stella, continua a offrire una preziosa occasione agli scienziati per spiare i segreti del Sole. E ad attrarre al cielo gli sguardi meravigliati di tanti curiosi e appassionati di astronomia. È il fascino ...

Torino - come cambia il mercato con l’ingresso in Europa League : Torino, come cambia il mercato con l’ingresso in Europa League Contestualmente all’esclusione del Milan dalla prossima edizione di Europa League, il Torino fa il percorso inverso entrando di diritto nella competizione, dove disputerà i preliminari a partire dalla fine del prossimo luglio. Sicuramente una lieta notizia per i granata, autori di una grande stagione che li ha visti stare in orbita Champions League fino a poche giornate ...

Sea Watch - Linardi : “Per l’incapacità dell’Europa si sta decidendo di lasciare le persone annegare in mare come cani” : In collegamento con la sede della ‘Stampa Estera in Italia’, la portavoce Sea Watch Italy Giorgia Linardi: “Questa notte siamo dovuti indietreggiare su intimazione della Guardia di Finanza e ora la nave si trova a 3 miglia dalla costa. La situazione è di stallo”. Linardi risponde alle domande dei giornalisti: “Al momento l’unico modo per effettuare lo sbarco delle persone dalla nostra nave alle ...

Prezzo delle case in Europa - come sono cambiati - solo in Italia è gelo- infografiche : Prezzo delle case in Europa, come sono cambiati, solo in Italia è gelo- infografiche Prezzo delle case in Europa, come sono cambiati, solo in Italia è gelo come è cambiato il Prezzo delle case negli ultimi anni in Italia e in Europa? Si tratta di un argomento molto sentito sia nel nostro Paese che in quelli vicini, anche se per cause diverse. In Italia sono soprattutto i proprietari a lamentarsi, perché i prezzi rimangono piatti, dopo lo ...

Come sta andando la trattativa con l’Europa : I tempi perché l'Italia riesca a evitare la procedura d'infrazione sono molto stretti, e i piani del governo non così chiari

Aegean Airlines vince lo Skytrax World Airline Award come miglior compagnia aerea regionale in Europa : Aegean è stata nominata “miglior compagnia aerea regionale d’Europa” agli Skytrax World Airline Awards B2019, i Passengers Choice Awards. La compagnia ha vinto lo Skytrax World Airline Award come miglior compagnia aerea regionale in Europa per il nono anno consecutivo, nonché per la decima volta negli ultimi 11 anni. La cerimonia di premiazione di quest’anno si è svolta durante il Paris Air Show a Le Bourget, Parigi. Edward Plaisted, CEO di ...

Salario minimo - come funziona in Europa (e perché l'Italia è un'eccezione) : Il Salario minimo esiste in 21 Paesi Ue. Il M5s pensa di fissarlo a 9 euro all’ora, tra i più bassi dell’Europa occidentale...

Con un alleato come Trump l’Europa non ha bisogno di nemici : Da quando si è insediato alla Casa Bianca, si comporta come se non avesse alleati, soprattutto in Europa. Eppure sarà presente alla commemorazione dello sbarco in Normandia del 1944. Leggi

L'Europa come garanzia e i nuovi guai per Raggi : Semplice, senza accuse né dita puntate, la spiegazione della richiesta che parte dalla commissione e arriverà al consiglio europeo in 3 settimane per mettere l'Italia in procedura d'infrazione sulla gestione dei conti pubblici Arriveranno un sacco di insulti ma in realtà dovremmo ringraziare l'Eur

Goldman Sachs : Italia come Plutone - un pianeta in fuga dall’Europa : L’aumento del costo del debito mette Roma sullo stesso piano della Grecia e lontana dagli altri Paesi più deboli malgrado l’avanzo commerciale e la ricchezza privata...

Finale Europa League 2019 Chelsea-Arsenal : come vederla in tv gratis e in chiaro. Orario e programma : Oggi, alle ore 21.00, lo stadio Olimpico di Baku, in Azerbaigian, sarà teatro della Finale di Europa League 2019 di calcio tra il Chelsea di Maurizio Sarri e l’Arsenal di Unai Emery. Una sfida significativa, trattandosi di un derby inglese, a rappresentazione di una grande stagione vissuta dai club della Premier League, come l’atto conclusivo tutto “made in England” tra Liverpool e Tottenham dimostra. Un match che un ...