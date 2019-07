MEATER Block è un kit di termometri intelligenti per ottimizzare la cottura della carne

tuttoandroid

(Di mercoledì 3 luglio 2019)è un kit che include quattroper monitorare la temperaturae un ceppo in legno per riporre e ricaricare le sonde che presenta un display OLED con controlli touch e altoparlanti integrati per gli avvisi. Le sonde sono in acciaio inossidabile, resistenti all'acqua e facili da pulire e monitorano le temperature interne ed esternevia bluetooth e Wi-Fi. L'articoloè un kit diperlaproviene da TuttoAndroid.