LIVE Fabbiano-Karlovic | Wimbledon 2019 in DIRETTA | si comincia sul Court 14!

(Di mercoledì 3 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAl servizio13:33stanno perre il loro incontro! 13:31 Giudice di sedia è il celebre francese Kader Nouni, storica istituzione del mondo WTA 13:27 Sono entrati in campo. Per rendere l’idea della differenza d’altezza tra i due, la fine della testa del pugliese arriva alla spalla del croato. 13:25 Non ci sono precedenti tra. Il croato ha un unico incontro giocato con un italiano a: quello con Daniele Bracciali nel 2005, che il nostro giocatore vinse per 12-10 al quinto set in un’autentica battaglia di servizi 13:20 La sfida si gioca sul14, posto davvero vicino al1 e attorno al quale al momento si sta muovendo una marea quasi immensa di gente, di quella che affolla ogni giorno i viali dell’All England Lawn Tennis ...

