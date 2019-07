Traffico Roma del 02-07-2019 ore 14 | 30

romadailynews

(Di martedì 2 luglio 2019) VIABILITÀMARTEDÌ 2 LUGLIOORE 13.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI NEL QUADRANTE NORD PERMANGONO INCOLONNAMENTI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, LA CAUSA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA DOVUTA A LAVORI IN CORSO. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LA RUSTICA, TIBURTINA E SANT’ALESSANDRO. IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA IL BIVIO PER LAL’AQUILA E L’USCITA PRENESTINA. SULLA STESSA PRENESTINA CODE TRA VIA LONGONI E VIA DELL’ACQUA VERGINE NELLE DUE DIREZIONI. INCIDENTE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIA TIVOLI, INEVITABILI I DISAGI PER ILIN USCITA DAL CENTRO. RICORDIAMO I LAVORI SULLA COLLATINA, LA STRADA È CHIUSA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DELL’ACQUA VERGINE NELLE DUE DIREZIONI, LAVORI IN CORSO ANCHE ALLA BUFALOTTA DOVE VIA ...

