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Traffico Roma del 02-07-2019 ore 14 | 30

Traffico Roma del 02-07-2019 ore 14 | 30 VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 13.20 STEFANO BAIOCCHI   DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A ...

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Traffico Roma del 02-07-2019 ore 14:30 (Di martedì 2 luglio 2019) VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019 ORE 13.20 STEFANO BAIOCCHI   DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI   NEL QUADRANTE NORD PERMANGONO INCOLONNAMENTI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, LA CAUSA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA DOVUTA A LAVORI IN CORSO. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LA RUSTICA, TIBURTINA E SANT’ALESSANDRO. IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA IL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA E L’USCITA PRENESTINA. SULLA STESSA PRENESTINA CODE TRA VIA LONGONI E VIA DELL’ACQUA VERGINE NELLE DUE DIREZIONI. INCIDENTE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIA TIVOLI, INEVITABILI I DISAGI PER IL Traffico IN USCITA DAL CENTRO. RICORDIAMO I LAVORI SULLA COLLATINA, LA STRADA È CHIUSA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DELL’ACQUA VERGINE NELLE DUE DIREZIONI, LAVORI IN CORSO ANCHE ALLA BUFALOTTA DOVE VIA ...
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