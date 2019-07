Milan – Plizzari imita Aldo | Giovanni e Giacomo | replicata una scena di “Tre uomini e una

calcioweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2019) C’era una volta “Tree una gamba“,un film culto del trio. Tante scene memorabili: dalla scultura in legno Garpez protagonista dell’intero viaggio del film all’epica partita in spiaggia Italia-Marocco per riappropriarsi della suddetta opera d’arte. Proprio questa mitica, facente parte dell’immaginario degli italiani, è statada Alessandro, portiere del, e dai suoi amici. In vacanza a Formentera,ha voluto rendere omaggio al trio, riproponendo lain ogni minimo dettaglio: dalla colonna sonora (Che coss’è l’amor” di Vinicio Capossela) al colpo di testa in tuffo emergendo dal nascondiglio sotto la sabbia. Il video postato dasu Instagram è diventato virale. Tanti i commenti: da chi parla di schemi di Giampaolo a chi riprende le celebri battute del film ...

CalcioWeb : #Plizzari ripropone una scena di #AldoGiovannieGiacomo ?? il portiere del #Milan diventa virale ?? - PetagnaBonifazi : RT @arrigo_jr: Altro Il #milan 19/20 che vorrei: A disposizione in panca: Caldara - Calabria - JackBonave - Tonali - Cutrone - Plizzari -… - AntonioMassim15 : Come anticipato il #Milan prova chiudere inserendo qualche contropartita #felicioli o #Plizzari in prestito semmai… -