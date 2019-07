calcioweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2019) “In tuttapochissimirisultano inper le norme Evac, richiamate nel decreto del 1996. E’ l’ennesima prova, semmai ce ne fosse ancora bisogno, che sulla gestione della sicurezza nel nostro Paesepiù formazione e organizzazione”. E’ uno dei temi emersi dal 21esimo convegno nazionale dell’A.N.DE.S, l’Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza, che si è svolto martedì 2 luglio all’Allianzum, di Torino. Convegno che ha riunito i delegati alla sicurezza di tutta, che lavorano tutto l’anno con oltre trentamila steward. “Moltiinsono indietro con la norma Evac – ha spiegato il presidente A.N.DE.S, Ferruccio Taroni – che prevede l’introduzione di un sistemaapposito ed efficace per le situazioni di emergenza, rivolto sia all’interno che all’esterno delle strutture. Anche in questo caso quindi, siamo di fronte a situazioni di ...

CalcioWeb : #Andes: 'sistema audio per emergenze, tanti stadi in Italia non in regola: serve più formazione” -