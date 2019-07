Universiadi | ingresso atleti e Staff con codice anticontraffazione

ilnapolista

(Di lunedì 1 luglio 2019), allenatori,, giornalisti, addetti ai lavori ed istituzioni accederanno alle2019, la manifestazione sportiva che si terrà dal 03/07/2019 al 14/07/2019, con accrediti muniti di un, il BLUeCODE®, nato da una giovane startup napoletana. Ilgarantisce la corrispondenza tra proprietario del documento/titolo e suo utilizzatore: scansionando ilapposto sul titolo, immediatamente viene rilevata l’immagine del proprietario, insieme all’eventuale autorizzazione ad accedere all’evento. In questo modo, senza necessità di una connessione ad internet e senza necessità di salvare i dati personali in Database, si effettueranno controlli sicuri su tutti coloro che accederanno alle 32 strutture. Rispetto della privacy e maggior sicurezza agli accessi (sia in chiave antiterrorismo sia per combattere la rivendita illegale e la ...

