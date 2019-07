U&D | la Mennoia dopo gli addii tra Giulia-Manuel e Alessio-Angela | ' Venite a

Blastingnews

(Di lunedì 1 luglio 2019) Le rotture precoci traNasti eCampoli e traCavaglià eGaliano, hanno spinto alcuni fan di Uomini e Donne a "ribellarsi" sui social network: alla redattrice Raffaella, infatti, in tanti hanno chiesto di invitare in studio entrambe le ex coppie per provare a fare chiarezza. La collaboratrice di Maria De Filippi, tramite il suo profilo Instagram, ha fatto sapere che tutti i protagonisti di queste brevi storie d'amore saranno contattati per partecipare ad almeno una puntata di settembre per raccontare come mai le cose non hanno funzionato. Il pubblico vuole chiarezza sugli amori già finiti Nonostante manchino ancora più di due mesi al ritorno in onda di Uomini e Donne, gran parte dei telespettatori sta usando i social network per formulare alcune richieste alla redazione:aver saputo della fine di ben due delle storie d'amore che sono nate al ...

