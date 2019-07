ilnapolista

(Di lunedì 1 luglio 2019) L’edizione odierna diriferisce alcuni particolari inseriti neldi Kostasfirmato nella giornata di ieri con il Napoli L’operazione è stata condotta congiuntamente a quella di Diawara che verrà formalizzata nei prossimi giorni, per cui i 36 milioni spesi per la clausola verranno in parte rimborsati a De Laurentiis dai 18 che la Roma pagherà il difensore azzurro. Pertutto è stato organizzato, le visite mediche entro metà settimana, poi il tweet del presidente con l’annuncio ufficiale e il ritorno a Maxos per le vacanze. Ma spunta, secondo, un volo prenotato l’11 luglio per Treviso, con cui il difensore greco raggiungerà la squadra in ritiro. Il quotidiano riporta anche una curiosa clausola inserita nelche sarebbe stata la causa delle complicazioni per chiudere “firma con il Napoli un ...

CalcioNapoli24 : - napolista : Tuttosport – Nel contratto di #Manolas divieto a Mino #Raiola di espressioni lesive per la società Il quotidiano ri… - SiamoPartenopei : Manolas-Napoli, Tuttosport - Nel contratto inserito un divieto a Mino Raiola di espressioni lesive! -