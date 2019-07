Temptation Island | seconda puntata | video shock per Andrea | Jessica lo tradisce con il

Nunzia e Arcangelo : seconda puntata - inaspettate rivelazioni | Temptation Island : Nunzia e Arcangelo sono giunti alla seconda puntata di Temptation Island 2019 con grandi difficoltà. Lei non è convinta di voler continuare, mentre lui sembra mettere in dubbio qualsiasi aspetto della loro relazione. Sonia cerca di consolarlo in un momento di forte sconforto e questo spingerà la fidanzata del napoletano a sentire la rabbia montare sempre di più. Nunzia e Arcangelo rimarranno fino alla fine di Temptation Island 2019 oppure ...

Federica Lepanto a Temptation Island : la confessione di Jessica Vella : Jessica Vella parla di Federica Lepanto a Temptation Island Federica Lepanto è tornata in tv. La vincitrice del Grande Fratello 14 è riapparsa sul piccolo schermo in qualità di tentatrice a Temptation Island. E la bella campana ha subito attirato l’attenzione del pubblico, complice la sintonia che è scattata con Massimo, il fidanzato di Ilaria. […] L'articolo Federica Lepanto a Temptation Island: la confessione di Jessica Vella ...

Temptation Island Vip 2 - la produzione : "Coppie dichiarano di aver rifiutato il programma ma nessuno le ha mai invitate" : A poche ore dalla messa in onda della seconda puntata di 'Temptation Island 6', la produzione ha pubblicato, sui propri social, una sorta di comunicato stampa in cui, in maniera implicita, smentisce le dichiarazioni di tutte quelle coppie che hanno dichiarato, in varie sedi, di essere state contattate per partecipare al programma ma di aver rifiutato.prosegui la letturaTemptation Island Vip 2, la produzione: "Coppie dichiarano di aver ...

Nunzia e Arcangelo/ Falò di confronto : lui si presenterà? - Temptation Island 2019 - : Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco sono pronti per il Falò di confronto a Temptation Island 2019. Un autore fornisce qualche anticipazione in merito.

Temptation Island 2019 - 2a puntata/ Coppie - diretta e anticipazioni : Nunzia va via? : Temptation Island 2019 diretta, Coppie e tentatori seconda puntata 1 luglio: falò di confronto per Nunzia e Arcangelo, arriverà l'addio?

Temptation Island Vip dirama un comunicato stampa contro alcune coppie : Temptation Island Vip dirama un comunicato stampa ufficiale contro alcune coppie: la nota della produzione Temptation Island Vip non è ancora partito ma già fa discutere. Il reality delle tentazioni con protagonisti personaggi famosi sbarcherà ad agosto/settembre su Canale 5 con la seconda edizione. Il totonomi si sta facendo rovente. Qualcuno però pare che faccia […] L'articolo Temptation Island Vip dirama un comunicato stampa contro ...

Temptation Island stasera : Jessica e Katia vicine ai tentatori - Arcangelo spiazza tutti : Temptation Island 2019, la seconda puntata in onda stasera lunedì 1 luglio Temptation Island stasera vi terrà incollati al televisore: succederà di tutto! Da quel che ricordiamo, alcuni comportamenti di fidanzati o fidanzate che in questa edizione hanno già nei primi giorni arrivavano, nelle scorse edizioni, un po’ più avanti. Nell’edizione in corso invece Jessica […] L'articolo Temptation Island stasera: Jessica e Katia vicine ...

Temptation Island - Giulio Raselli Ricoverato : Ecco La Verità! : Giulio Raselli, ex corteggiatore di Uomini e Donne e tentatore di Temptation Island ha scritto un equivoco post su Instagram: dopo una corsa il ragazzo sarebbe stato Ricoverato in ospedale. Poi Raselli è tornato sull’argomento facendo chiarezza sull’accaduto! Questa edizione di Temptation Island sembra non essere tra le più fortunate in assoluto. Già molte delle coppie sembrano essere destinate dividersi ma è da poco arrivata la ...

Temptation Island 2019 - 2a PUNTATA/ Coppie - anticipazioni e diretta : Sabrina stupisce : TEMPTATION ISLAND 2019 diretta, Coppie e tentatori seconda PUNTATA 1 luglio: falò di confronto per Nunzia e Arcangelo, arriverà l'addio?

Diretta Temptation Island : su Canale 5 in onda il secondo appuntamento : Stasera su Canale 5 andrà in onda il secondo appuntamento della settima edizione di Temptation Island, il docu-reality sull'amore condotto da Filippo Bisciglia. Settimana scorsa ci siamo lasciati con Nunzia e la sua richiesta di Falò di Confronto Anticipato al fidanzato Arcangelo. Infatti la ragazza, durante il Falò, ha visionato dei video in cui la sua dolce metà mostra un certo feeling per la single Sonia. Quelle immagini hanno veramente ...

Stasera in TV Mediaset/ Programmi oggi 1 luglio : "Temptation Island" e tanti film : Ecco le proposte della prima serata sulle reti Mediaset: cosa andrà in onda oggi, lunedì 1 luglio 2019? La guida alla programmazione.

Temptation Island 2019 - Anticipazioni Seconda Puntata! : Nella Seconda puntata di Temptation Island 2019 potrebbe esserci l’atteso faccia a faccia tra Arcangelo e Nunzia ma non saranno le uniche emozioni della serata. Ecco le Anticipazioni Temptation Island relative alla Seconda Puntata! La prima puntata di Temptation Island 2019 è già stata un successo, con oltre 3,5 milioni di telespettatori in prima serata su Canale 5. Quindi l’attesa per quello che succederà nella Seconda puntata ...

Temptation Island - anticipazioni della seconda puntata del 1 luglio : Temptation Island su Canale 5, anticipazioni della seconda puntata di lunedì 1 luglio.Stasera torna l’appuntamento con la sesta edizione di Temptation Island. La seconda puntata andrà in onda stasera dalle 21:15. Nella seconda puntata già arrivano i primi colpi di scena per una delle coppie.Nunzia infatti ha già richiesto il confronto finale. La fidanzata di Arcangelo quindi ha chiesto il falò di confronto anticipato prima dello scadere ...

Temptation Island - Arcangelo : “Non sono fatto per essere fidanzato” : Arcangelo Bianco fa una confessione che sconvolge Nunzia di Temptation Island 2019 Stasera andrà in onda una nuovissima puntata della sesta edizione di Temptation Island. E giusto poco fa è stato pubblicato sulle pagine social della trasmissione un video in cui i fan hanno avuto modo di vedere lo sfogo di Arcangelo Bianco. Uno sfogo che ha immediatamente fatto molto discutere un po’ tutti, Nunzia Sansone compresa. Cosa ha detto il ragazzo? ...