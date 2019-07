Meteo Roma | previsioni per martedì 2 luglio

romadailynews

(Di lunedì 1 luglio 2019)perGiornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente al mattino e poi anche nel corso del pomeriggio; sereno in serata. Temperature comprese tra comprese tra +20°C e +34°C.Lazio:perTempo generalmente stabile con ampie schiarite al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio, possibili isolati temporali in Appennino al pomeriggio; cieli sereni in serata sia lungo la costa che sui settori interni.Italia:perAl Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali anche intensi su Alpi e Prealpi con locali sconfinamenti verso le pianure adiacenti, più asciutto altrove. In serata precipitazioni in ...

