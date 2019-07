Mef: nel 2019 cala deficit di 7,6 mld

"Quest'anno l'indebitamento netto dell' Italia si ridurrà di 7,6 miliardi",circa 0,4 punti, "rispetto alle previsioni del Def di aprile". Così il Mef. "Il pacchetto approvato dal Cdm si compone del ddl di assestamento del bilancio con correzione di 6,1 mld di euro",comprese il decreto-legge per il congelamento di 1,5 mld" per il minor utilizzo delle risorse per reddito e quota 100. Le misure approvate saranno inviate a Bruxelles. Ci sono anche 300mln al trasporto locale e 204mln a Politiche sociali, università e diritto a studio.(Di lunedì 1 luglio 2019)