Crollo programmato del Ponte Morandi di Genova | SIPPS | “Non bisogna nascondere ai bambini

meteoweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2019) Nei giorni scorsi tuttain particolare ha assistito con sgomento e tristezza aldel. Molti genitori si saranno posti il problema di spiegare ai propri figli cosa è successo e perché. Questa è una buona occasione per rendere partecipe un bambino di una notizia triste. Secondo laquesto fatto rappresenta l’occasione per spiegare, se non lo si è già fatto, cosa è accaduto il 14 agosto del 2018 e come si è arrivati alla demolizione dei resti del famoso, uno dei simboli del capoluogo ligure.lasciamo che sia la TV a “condurre il gioco” – spiega il Dott. Michele Fiore, Pediatra di Famiglia ASL3 di. Dobbiamo essere noi genitori a parlare con i nostri figli, cercando di intercettare quello che potrebbe creare uno stato di ansia nel bimbo. Si può raccontare e descrivere il proprio shock vissuto da noi adulti quel 14 agosto di un ...

IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Genova. I vibrometri certificano che il crollo programmato non ha provocato dissesti. Sulla pars destruens siamo fortissimi… - FarodiRoma : Genova. I vibrometri certificano che il crollo programmato non ha provocato dissesti. Sulla pars destruens siamo fo… -