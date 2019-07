Carola dal Gip | “Credevo che motovedetta si spossasse” Pm | “Impatto voluto | non c’era

Carola Rackete dal gip. I pm : «Impatto con motovedetta voluto - non c'era necessità» : «Ho agito per stato di necessità, i migranti minacciavano il suicidio, non potevo attendere oltre. Per giorni ho chiesto alle autorità un porto sicuro, ma non ho mai avuto...

Carola verso la libertà ma i pm non la scagionano dalle gravi accuse : Dopo tre ore di interrogatorio, in cui la capitana Carola ha risposto alle domande che le sono state poste dal gip di Agrigento, il capo della procura della città siciliana, Luigi Patronaggio, resta certo delle sue convinzioni iniziali: non c’era nessuna emergenza alla base del gesto della comandante della Sea Watch, nessun bisogno di forzare il blocco e la capitana sapeva quanto pericoloso fosse avvicinarsi alla motovedetta della ...

Sea Watch - Carola Rackete oggi dal Pm. DIRETTA : Sea Watch, Carola Rackete oggi dal Pm. DIRETTA La comandante sarà interrogata nel pomeriggio ad Agrigento nell'ambito dell'udienza di convalida del suo arresto. Berlino fa sapere: 'Non possiamo intervenire sulla giustizia" Parole chiave: ...

Porto Empedocle - Carola in tribunale scortata dalla Guardia di Finanza. Presidio in solidarietà alla capitana : E’ stata accolta al grido di “Carola, Carola, Carola“. Una vera e propria incitazione, mentre metteva piede sulla banchina di Porto Empedocle (Ag) lasciandosi alle spalle la motovedetta della Guardia di finanza, per il comandante della Sea Watch3, Carola Rackete. Associazioni e cittadini hanno espresso solidarietà anche alzando al cielo le coperte termiche: quelle utilizzate per i soccorsi dei migranti. Ma c’è stato anche chi, ...

Sea Watch - Carola Rackete ai domiciliari dalla nonnina di Lampedusa ma non sopporta i sei cani e i sei gatti : Carola Rackete si trova agli arresti domiciliari nella casa isolata di una signora di 74 anni, nell'entroterra di Lampedusa lontana dalle spiagge e dal mare, senza televisione, cellulare e internet. Si tratta riporta La Repubblica, di una villetta a un piano con il giardino e una piccola terrazza es

Sea Watch : "Carola è dispiaciuta ma non pentita. Dalla Gdf manovra irresponsabile" : La portavoce della Sea Watch Italia: "Non ci aspettavamo questo livello di resistenza da parte delle autorità. La nostra...

Sea-Watch - Carola Rackete lascia Lampedusa per essere interrogata dal gip di Agrigento : La capitana, che è apparsa tesa, è salita su una motovedetta della Gdf. Nel pomeriggio si terrà l'udienza sulla convalida dell'arresto

Sea Watch - Carola Rackete sbugiardata dalla ministra olandese : "Non ci ha mai chiesto nulla" : Anche l'Olanda scarica Carola Rackete. Il segretario di Stato per la migrazione olandese Ankie Broekers-Knol ha risposto al ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha accusato il gov erno de L'Aja di "menefreghismo". Nella lettera sul caso Sea Watch inviata sabato sera, spiega il Corriere della Ser

Luigi Di Maio affondato dalla Sea Watch. Effetto Carola Rackete : "In molti nel M5s si dimetteranno" : "Altri presto lasceranno il M5s". Luigi Di Maio deve fare i conti con la bomba-Sea Watch. Il blitz di Carola Rackete a Lampedusa, sotto sotto ha fatto felice Matteo Salvini e rinsaldato la sua linea dura e spaccato ancora una volta i 5 Stelle tra governativi (letteralmente muti, e chi come Di Maio h

Di Maio elogia la linea dura - ma difende Carola dalla "assurda escalation di insulti" : “Trovo assurda l’escalation di insulti e di toni offensivi registrata nelle ultime ore” contro la capitana di Sea watch Carola Rackete. A scriverlo è il vicepremier Luigi Di Maio, in un lungo post diffuso sul suo profilo Facebook. Il riferimento è alle ripetute offese (anche via social) rivolte alla comandante della nave olandese, dopo lo sbarco avvenuto stamane a Lampedusa.“Rackete - prosegue il capo ...

"Spero ti violentino 'sti negri" : Carola insultata mentre scende dalla nave : "Zingara, venduta, tossica, vattene in galera", si sente nel video pubblicato dalla pagina Facebook Lega Lampedusa e poi rimosso

Sea Watch sbarca a Lampedusa : Carola Rackete ai domiciliari - nave sotto sequestro. Salvini : dalla comandante un atto di guerra : È stata la notte della Sea Watch, con l'ingresso nel porto di Lampedusa, intorno all'1.40 della nave, e il successivo attracco, tra applausi e urla, dopo un turbolento...

