Venezia | barchino urta un paletto | ragazzina di 12 anni viene sbalzata in acqua e muore

ilmessaggero

(Di domenica 30 giugno 2019) Incidente in laguna a: una bambina di 12è morta per le ferite riportate in un incidente nautico avvenuto nel pomeriggio. La vittima si trovava con altre tre persone a bordo di un...

Pietro__Bruno : RT @ultimenotizie: Una bambina di 12 anni è morta per le ferite riportate in un incidente nautico avvenuto nel pomeriggio nella laguna di #… - magicaGrmente22 : Venezia, barchino urta pali in laguna: morta 12enne - alberto_pilotto : RT @BlitzQuotidiano: Venezia, barchino contro la briccola: morta una ragazza di 12 anni in laguna -