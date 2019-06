Sea Watch | Fazio | “L’arresto di Carola | il muro in Friuli Esclusione costruisce odio”

Sea Watch 3 - Gemitaiz : 'Subumani fascisti - spero la vostra famiglia esploda in una barca' : Dopo il fermo di Carola Rackete, comandante della Sea Watch 3, che ha deciso di forzare il blocco imposto dal governo italiano, e successivamente legittimato dalla Corte Europea di Strasburgo, la discussione politico mediatica sulla vicenda si è ulteriormente accesa. Nonostante ciò, come fa notare il critico Michele Monina in un recente post su Facebok, il silenzio del mondo della musica italiana sembra farsi ogni giorno più assordante, ...

Sea Watch - Matteo Salvini smaschera Carola Rackete : "Sbarco per necessità? Ma se i migranti a bordo..." : "Necessità di sbarco per motivi di salute". Carola Rackete, capitano della Sea Watch, ha motivato così il suo blitz che ha portato all'attracco della nave Ong con 40 migranti a bordo al molo di Lampedusa, nella notte tra venerdì e sabato. Matteo Salvini però fornisce una versione: "La comandante fuo

Salvini accusa l’Europa ma boicotta le riforme per evitare altri casi “Sea Watch” : Il nuovo caso Sea Watch ha fornito l'assist a Matteo Salvini e Luigi Di Maio per un attacco alla Ue, accusata di “fregarsene” della questione migratoria. E' vero che...

Sea Watch - Matteo Salvini incastra Macron : "Porti aperti? Allora mando le navi coi migranti in Francia" : "Allora ti mando le navi con i migranti". Matteo Salvini innesca una nuova guerra diplomatica con Emmanuel Macron e la Francia. "Dato che l'Eliseo ha detto tutti i porti aperti, indicheremo Marsiglia e Corsica come destinazioni", ha spiegato il ministro degli Interni intervistato da La Verità. "Noi

Sea Watch - Olanda dà ragione a Salvini e attacca la capitana : “Non ha mai chiesto di venire da noi” : Il segretario di Stato per la migrazione olandese Ankie Broekers-Knol ha risposto alla lettera del ministro dell'Interno Matteo Salvini, e si è sfilata da qualsiasi responsabilità: il fatto che una nave batta bandiera olandese "non implica un obbligo per quello Stato di imbarcare persone soccorse", spiega.Continua a leggere

Sea Watch - prima notte ai domiciliari per la comandante. Il legale : “Non voleva mettere in pericolo i finanzieri” : Accuse e polemiche, ma anche solidarietà, per la comandante della Sea Watch 3, dopo avere disatteso l’ordine di divieto di sbarco al porto di Lampedusa, resistendo agli alt della Guardia di Finanza, e l’arresto. La 31enne, Carola Rackete, ha trascorso la prima notte agli arresti domiciliari in una abitazione privata di Lampedusa, eletta come suo do...

Salvini : su Sea Watch no problemi salute : 13.26 "La comandante fuorilegge ha giustificato il folle attracco, che ha messo a rischio la vita degli agenti della GdF dicendo che c'era uno stato di necessità. Ma se nessuno dei 41 immigrati a bordo aveva problemi di salute, di quale necessità parlava?". Lo ha scritto il ministro dell'Interno Salvini, replicando alle affermazioni della capitana della Sea Watch, che ha detto di aver forzato l'alt della Guardia di Finanza "per stato di ...

Sea Watch - "il ricatto della bulla Carola Rackete". L'ex pm di sinistra svela la manovra sporca contro Salvini : "La capitana Carola Rackete, in nome della sua Ong, ha deciso come una bulla di imporre l'agenda politica della sua Ong: costringere l'Italia ad accogliere i 42 profughi. Altrimenti non si spiega perché, pur sapendo che il porto di Lampedusa sarebbe stato chiuso per chissà quanto tempo, non si è dir

Sea Watch : nessuna volontà speronare GdF : 12.55 "E' stata fatta una manovra in condizioni di estrema difficoltà, ma non c'è stato alcun atto criminale né la volontà di speronare la motovedetta o uccidere qualcuno, solo la necessità di salvare delle vite". Così uno dei legali di Sea Watch, Salvatore Tesoriero, ha ricostruito la manovra che ha portato all'arresto di Carola Rackete. "Non c'è stato alcun contatto" con la Gdf. Per Carola, ha ribadito, "c'era la necessità di portare in ...

Zorra-Carola - notte ai domiciliari Sea-Watch? Saga appena iniziata : Nemmeno John Galsworthy, l'autore del ciclo di romanzi " La Saga dei Forsyte" avrebbe potuto immaginare una storia come quella della Sea Wacht, perchè in fondo di una storia fantastica si tratta. E non è ancora finita, e altri colpi di scena arriveranno, a sorpresa. O quasi insomma. C'è una capitana improbabile, furbetta, ottusa, indottrinata politicamente Segui su affaritaliani.it

Sea Watch - Conte : “Decisioni esagerate? Magistrati applicano legge - che piaccia o no’. Equipaggio : ‘Non volevamo far male’ : “Le leggi ci sono, che piaccia o non piaccia”. Dal G20 di Osaka il premier Giuseppe Conte commenta il caso della Sea Watch, dopo l’attracco della nave nel porto di Lampedusa e l’arresto della capitana, Carola Rackete, da ieri sera ai domiciliari sull’isola siciliana. “Se le decisioni degli inquirenti sono esagerate – aggiunge il presidente del Consiglio – dovete chiederlo a loro, domandate ai ...

Sea Watch - ministra olandese dà ragione a Salvini : ‘Rackete poteva andare in Libia o Tunisia. Mai chiesto di venire qui’ : Mittente: Ankie Broekers-Knol, ministra liberal-conservatrice dell’immigrazione dell’Olanda, la nazione di cui la Sea Watch 3 batte bandiera. Il destinatario è il Viminale. La lettera, scrive il Corriere della Sera, è stata spedita il 29 giugno intorno alle 22 e in sostanza sposa la sostanza del Salvini-pensiero sulla nave della ong tedesca rimasta 17 giorni in mare in attesa di sbarcare a Lampedusa. Sbarco che è avvenuto in ...

Sea Watch 3 - le scuse di Carola Rackete : «Ma dovevo entrare - temevo che i migranti si suicidassero» : «Erano iniziati atti di autolesionismo tra i migranti. temevo si arrivasse ai suicidi», «non è stato un atto di violenza. Solo di disobbedienza. Ma ho sbagliato la...

L'equipaggio della Sea Watch attacca Salvini : "Fa politica sui più deboli" : Luca Sablone Un componente delL'equipaggio della nave racconta quanto vissuto: "Siamo ancora sotto choc per quello che è accaduto la notte dello sbarco sul molo di Lampedusa" Oscar, uno studente tedesco di 23 anni, è stato raggiunto telefonicamente per testimoniare l'esperienza a bordo della Sea Watch. Il ragazzo, che fa parte delL'equipaggio della Ong, si è detto "ancora sotto choc per quello che è accaduto la notte dello sbarco sul ...