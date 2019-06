Ricerca Google è pronta a pensionare l’icona con la lente d’ingrandimento

Google Trips chiude il 5 agosto ma le sue feature arrivano su Ricerca e Google Maps : Il team di Google Trips ha annunciato che il 5 agosto l'applicazione sarà ufficialmente abbandonata ma le sue feature saranno ancora disponibili L'articolo Google Trips chiude il 5 agosto ma le sue feature arrivano su ricerca e Google Maps proviene da TuttoAndroid.

Ecco come Ricerca Google trova i testi delle canzoni per voi : presto ci sarà anche la fonte : Con un post sul blog ufficiale il team di Google spiega come funziona il sistema di Ricerca dei testi delle canzoni sul suo popolare motore di Ricerca

Google inizia a mostrare nuovi segnalibri nella Ricerca di video su YouTube : La ricerca di Google aggiunge i segnalibri ai video di YouTube: ecco come appare questa nuova funzionalità volta a ridurre i tempi per raggiungere l'informazione cercata.

Le icone colorate del Material Theme arrivano nella Ricerca Google sul desktop : A marzo Google stava testando le icone del Material Theme per le varie categorie della Ricerca Google. Questa modifica grafica ora è ampiamente diffusa quando si visita Google.com sul desktop. nella pagina dei risultati, i nove filtri di Ricerca sono ora accompagnati dalle icone: Tutto, Notizie, Video, Mappe, Immagini, Shopping, Libri, Voli e Finanza.

Il Google Play Store segnala anche in Italia la possibilità di scegliere servizi di Ricerca alternativi : Google Play Store inizia a segnalare anche agli utenti in Italia la possibilità di scegliere servizi di ricerca alternativi a quello di Big G.

Google vuole portare la Modalità scura in Ricerca e Discover : ecco i test : La Modalità scura è una feature sempre più diffusa in ambito mobile ed anche Google ha dimostrato negli ultimi mesi di voler puntare su tale soluzione

Google non mostrerà più due o più risultati dalla stessa fonte per una Ricerca : immagine: pixabay Google non fornirà più come risultato di una ricerca due o più fonti provenienti dallo stesso sito per offrire una maggior scelta. I nuovi algoritmi elimineranno automaticamente i risultati provenienti dallo stesso sito a meno che non valutino che essi siano altamente pertinenti ai termini di ricerca. https://twitter.com/searchliaison/status/1136739062843432960 Google specifica nel tweet di annuncio che tale aggiornamento è ...

Ricerca Google suggerisce dove guardare un film o una serie TV in streaming : Arriva su Ricerca Google la funzionalità in virtù della quale l'utente può essere informato di quali servizi streaming offrono il film o la serie TV che sta cercando

Mettete uno squalo - un serpente o un panda nel salotto con i nuovi modelli 3D della Ricerca Google : Durante il Google I/O 2019 abbiamo visto demo in cui uno squalo AR 3D è stato posizionato direttamente sul palco tramite una semplice Ricerca della parola "squalo". Ora questa funzionalità si sta diffondendo tra gli utenti e possono provarla effettuando una Ricerca su Google per il termine "squalo" e scorrere verso il basso per arrivare alla scheda del Knowledge Graph fino a vedere una carta che ti invita a un faccia a faccia con lo squalo ...

Google testa nuove icone per la versione Web desktop del motore di Ricerca : Un altro test A/B ristretto ad una piccola cerchia di utenti prevede l'aggiunta di un nuovo pulsante "Cerca" al motore di ricerca di Google. Ecco tutti i dettagli

Presto ordinerete il cibo con Google Assistant - Maps e Ricerca : Google ha annunciato oggi la possibilità, in arrivo tra pochi giorni, di ordinare del cibo a domicilio direttamente da Maps, Assistant e Ricerca

Google pronta a rivedere il design dei risultati di Ricerca : in arrivo nei prossimi giorni su smartphone : Google ha annunciato un aggiornamento estetico che nei prossimi giorni riguarderà la specialità di casa, ovvero il motore di ricerca

Google aggiorna Ricerca Google - YouTube e Maps con alcune novità : Dopo l'annuncio del Google I/O 2019 sembrano già iniziati i test per la modalità scura, iniziando da Ricerca Google mentre YouTube introduce una nuova gestione dell'account.

La calcolatrice ottiene modifiche del Material Theme e una cronologia dettagliata nella Ricerca Google : La scheda della calcolatrice nella Ricerca Google per dispositivi mobili e desktop risale al 2012 ed è stata recentemente aggiornata con varie modifiche al Material Theme e una nuova funzione di cronologia. Il perimetro e il display della calcolatrice ora presentano deboli linee grigie e angoli arrotondati, allo stesso modo dei tasti con colori più chiari, mentre nella versione mobile è presente una pillola nella parte inferiore dello schermo ...