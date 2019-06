Impreparati e divisi in conclave Si tratta a oltranza sulle nomine Ue

huffingtonpost

(Di domenica 30 giugno 2019) Sembra una tutti gli effetti: telefoni spenti, zero comunicazioni con l’esterno per evitare fughe di notizie, dentro ci sono solo i leader senza sherpa e senza portavoce, seduti intorno a un tavolo a scervellarsi per trovare un accordo su chi guiderà l’Ue in questa legislatura. Mentre scriviamo, a nemmeno un’ora dall’inizio del terzo consiglio europeo dopo il voto di maggio, a Bruxelles l’aria sa già di fallimento anche stavolta. A poche ore dall’inizio della cena, l’assemblea del Ppe affossa anche la candidatura del socialista Frans Timmermans per la presidenza della Commissione. E il castello di carta delle nuove cariche crolla d’un colpo.E’ la prima volta che accade. Vale a dire è la prima volta che i leader non sono in grado di trovare un’intesa nemmeno sul presidente della Commissione (oltre ...

