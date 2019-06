Europei U.21, titolo alla Spagna (2-1)

Laconquista l'Europeo under 21 battendo nella finale di Udine la Germania (2-1) nella ripetizione dell'epilogo di due anni fa vinto dai tedeschi. Brillante possesso pin avvio degli iberici che passano già al 7 con un sinistro elegante di Fabian Ruiz. La reazione tedesca è debole, due volte con Oztunali. Germania più decisa dopo l' intervallo, ma non arrivano grandi occasioni (tiri non pericolosi di Amiri e Waldschmidt). Una papera di Nubel (69') propizia il raddoppio di Dani Olmo.Tardivo (88') il gol tedesco di Amiri.(Di domenica 30 giugno 2019)