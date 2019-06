Antonella Fiordelisi su tutte le furie | “Francesco violento?” | la risposta

Antonella Fiordelisi rivela le condizioni di Francesco Chiofalo : “La radioterapia è devastante” : Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo, tra mille difficoltà, continuano la loro storia d'amore. Lei ha parlato al settimanale "DiPiù" del difficile recupero post-operatorio: "Il fisico non è più quello di una volta palestrato dalla cima ai piedi ma non mi importa dei muscoli: a me interessa la sua anima". E la radioterapia avrebbe avuto effetti devastanti su di lui.Continua a leggere

Cecilia Rodriguez offende Giulia de Lellis perché bassa - Antonella Fiordelisi la difende : Sembra esserci astio tra Cecilia Rodriguez e la coppia formata da Giulia de Lellis e Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez. Prima del ritorno di fiamma con l'ex marito Stefano De Martino. Cecilia Rodriguez, stizzita e pretestuosa, ha rilasciato dichiarazioni fredde e volutamente offensive sulla "statura" della coppia VIP. Giulia De Lellis e Andrea Iannone sarebbero bassi, secondo Cecilia Rodriguez "Alti un metro e una banana" ha riferito la ...

Antonella Fiordelisi lancia il suo primo singolo - nel video anche Chiofalo - : Francesca Galici Una canzone estiva, movimentata e provocatoria per Antonella Fiordelisi che lancia la sua Din Dan. Nel videoclip è presente anche Francesco Chiofalo, suo attuale compagno Un debutto nella musica che non ci si aspettava per Antonella Fiordelisi, che sembra aver definitivamente abbandonato la carriera sportiva per tentare quella nel mondo dello spettacolo. Salita alle cronache per il presunto corteggiamento di Gonzalo ...

Ho dei capelli stupendi! Antonella Fiordelisi super sexy in barca : Antonella Fiordelisi super sexy in barca durante le vacanze, lato b da urlo e fan in visibilio. Sole, mare e abbronzatura da far invidia per Antonella Fiordelisi. La ventunenne di Salerno si gode i primi sprazzi d'estate nella bellissima costiera amalfitana, in compagnia del fidanzato Francesco Chiofalo a bordo di una bellissima barca. La spadista non ha smesso di allenarsi e di tenersi in forma nemmeno nel mese di giugno e i ...

Francesco Chiofalo - nuova fidanzata dopo l'operazione al cervello : è l'ex tentatrice Antonella Fiordelisi : 'Basta pettegolezzi su Federica Spano, la mia fidanzata è Antonella Fiordelisi . dopo l'annuncio sui social sul suo nuovo amore, Francesco Chiofalo , di nuovo in forma dopo essere stato sottoposto a ...