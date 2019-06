Sea Watch | Carola chiede scusa | la comandante divide tra pro e contro

Sea Watch3 - comandante chiede scusa GdF : 16.34 La comandante della nave Sea Watch3,Carola Rackete,si scusa con la Guardia di Finanza, per quanto accaduto sulla banchina del porto di Lampedusa, quando una motovedetta delle Fiamme Gialle ha rischiato di essere schiacciata dalla nave della Ong mentre entrava in porto. "Vi chiedo scusa, ma non era assolutamente nelle mie intenzioni venirvi addosso", ha detto la comandante al suo arrivo nella caserma della Finanza di Lampedusa. "La mia ...

Mea culpa della capitana di Sea Watch "Manovra contro la Gdf? Ecco perché l'ho fatto..." : Angelo Scarano Carola Rackete, la capitana di SeaWatch ? Cosa rischia adessoCarola Rackete, la capitana di Sea Watch, prova a correggere il tiro chiedendo scusa alla Gdf per la manovra spericolata nel porto siciliano La capitana della Sea Watch, Carola Rackete, dopo aver cercato di speronare la motovedetta nel porto di Lampedusa, chiede scusa. La sua manovra, spergiudicata e pericolosissima ha messo a rischio la vita dei ...

Sea Watch - ministro dell’Interno francese : “È falso che Ue non è solidale con Italia” : “È falso dire che l’Unione europea non si sia mostrata solidale con l’Italia“. Lo scrive il ministro dell’Interno francese Christophe Castaner nella nota in cui conferma che la Francia “è pronta ad accogliere 10 persone bisognose di protezione tra quelle sbarcate dalla Sea Watch 3, al pari di altri partner europei che hanno preso simili impegni”. La procedura di redistribuzione dei migranti è stata attivata dopo che, ...

Sea Watch - Fazio critica arresto Carola - social si scatenano : 'Degno collega radical chic' : La Sea Watch alla fine è riuscita ad accedere all'interno del porto di Lampedusa. A pagarne le conseguenze sarà soprattutto la comandante Carola Rackete che, arrestata, dovrà rispondere di una serie di capi d'accusa per aver forzato il blocco navale dell'Italia. Una questione, quella della nave Ong, che ha occupato gran parte delle prime pagine nazionali, scatenando una serie di reazioni anche di personaggi famosi. Tra questi c'è stato Fabio ...

Sea Watch - la comandante Carola si scusa con la Gdf per la manovra : «Non volevo venirvi addosso» : È stata la notte della Sea Watch, con l'ingresso nel porto di Lampedusa, intorno all'1.40 della nave, e il successivo attracco, tra applausi e urla, dopo un turbolento...

Carola Rackete arrestata/ Sea Watch 3 - Salvini : 'Se la scarcerano verrà espulsa' : Carola Rackete arrestata, cosa rischia la capitana Sea Watch 3? La 31enne tedesca andrà ai domiciliari, Salvini: 'Pronto decreto di espulsione'

Sea Watch - il forte attacco di Adriano Sofri contro Salvini : 'Pallone gonfiato' : Recentemente la Sea Watch 3 è entrata nel porto di Lampedusa e la sua comandante, la tedesca Carola Rackete, è stata arrestata con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di violenza contro una nave da guerra. L'attracco forzato dell'imbarcazione olandese dell'organizzazione umanitaria non governativa sta facendo discutere e tra i suoi critici vi è notoriamente il Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Inoltre, lo stesso ...

Sea Watch - Vittorio Feltri : "Carola Rackete non andrà in galera e sarà incoronata regina dei disubbidienti" : "Carola Rackete starà in galera venti minuti lordi poi sarà incoronata regina dei disubbidienti, tra gli applausi degli imbecilli". Non usa mezzi termini in un post su Twitter Vittorio Feltri nei confronti della capitana della Sea Watch arrestata con l'accusa di resistenza o violenza contro nave da

Sea Watch - Carola Rackete chiede scusa ai finanzieri : "Non volevo speronarvi - ho solo...". La linea difensiva : Arrivano le scuse della Comandante della Sea Watch Carola Rackete alla Guardia di Finanza, dopo quanto accaduto la notte scorsa sulla banchina del porto di Lampedusa, quando una motovedetta delle Fiamme gialle ha rischiato di essere schiacciata dalla nave che stava entrando in porto sfidando il divi

Migranti : Comandante Sea Watch a Gdf - 'Chiedo scusa - non volevo venirvi addosso : Palermo, 29 giu. (AdnKronos) - Arrivano le scuse della Comandante della Sea watch Carola Rackete alla Guardia di Finanza, dopo quanto accaduto la notte scorsa sulla banchina del porto di Lampedusa, quando una motovedetta delle Fiamme gialle ha rischiato di essere schiacciata dalla nave che stava ent

Sea Watch - la capitana Carola ai finanzieri dopo l’arresto a Lampedusa : «Vi chiedo scusa» : Sbarcati i 40 migranti a bordo. Carola Rackete, che andrà ai domiciliari, accusata anche di tentato naufragio. Sea Watch sequestrata e multa da 20 a 50 mila euro