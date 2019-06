Sea Wach | tutti a terra Comandante lascia caserna in attesa di interrogatorio GdF

ilfogliettone

(Di sabato 29 giugno 2019) Sono state completate intorno alle 7,30 di stamane, a Lampedusa, le operazioni di sbarco dei passeggeri della Sea. Carola Rackete,nella nave, ha trascorso la notte in una caserma della Guardia di Finanza, dopo l'arresto, indell'da parte dei magistrati. Intorno alla 11, lahato la caserma della Guardia di Finanza di Lampedusa in cui ha passato la notte. Accompagnata da militari delle Fiamme Gialle, e' stata fatta uscire da un ingresso secondario. La nave della ong Sea Watch non e' piu' ormeggiata al molo commerciale di Lampedusa, dove era giunta in nottata per decisione delCarola Rackete.Un aereo di linea diretto da Lampedusa a Palermo, infatti, ha ritardato stamattina intorno alle 6 la partenza dallo scalo isolano perche' 'disturbato' dalla presenza nel porto della Sea Watch il cui albero e' alto oltre 20 metri. ...

susy43279731 : ?????Lasciamo da parte Sea Wach, signorina oramai come previsto,e a domiciliari. Una bella messa in scena,per dimen… - anopenIetter : siamo passati da sea watch, a sea whatch, poi sea wathc, e adesso siamo a sea wach vabbè - cvmbertrash : mi spiegate perché continuate a scrivere sea wach quando é sea waTch... -