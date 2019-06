Recensione | ' Una stanza tutta per sé' di Virginia Woolf

Recensione : 'Sono una Snob? E altri saggi' un libro di Virginia Woolf : Una raccolta di saggi, poco più di 100 pagine, compone questo libro che ci avvicina alla scrittura immaginifica di Virginia Woolf. Edito nel 2011 dalla casa editrice Piano B edizioni, è stampato su carta ecologica. I saggi, raggruppati in questo volume, sono otto: Sono una Snob?; A zonzo per le vie di Londra; Il committente e il croco; La macchia sul muro; Sulla malattia; L’attimo: una sera d’estate; Pensieri di pace durante un bombardamento ...

Nokia 9 PureView appare in una Recensione in una veste inedita che forse non vedremo mai : Alzi la mano chi conosceva la variante Grey di Nokia 9 PureView. Semplice, nessuno L'articolo Nokia 9 PureView appare in una recensione in una veste inedita che forse non vedremo mai proviene da TuttoAndroid.

Good Girls su Netflix non sarà una “Breaking Bad femminista” - ma ci ricorda brillantemente che le donne sono piene di risorse (Recensione) : Poche serie tv hanno un titolo fuorviante come Good Girls su Netflix. Influenzati da un'infinità di filmetti in cui le Girls sono etichettate come bad, beautiful, golden o funny, potremmo facilmente credere che questa sia l'ennesima commedia in cui un gruppo di amiche scollega il cervello e si dà alla pazza gioia. Invece Good Girls su Netflix è qualcosa di completamente diverso, un unicum a metà strada fra una serie crime e una dark comedy. ...

Big Little Lies smentisce i dubbi sull’utilità della seconda stagione grazie a una Meryl Streep al top (Recensione) : La notizia del rinnovo di Big Little Lies per una seconda stagione non è stata accolta con un consenso unanime. L'opinione più diffusa era che quel tumultuoso season finale avesse portato a compimento l'indimenticabile viaggio delle Monterey Five, esaurendo il potenziale narrativo della serie. Come sappiamo, però, capita spesso che le opportunità creative e le ragioni di business stringano alleanze più forti della semplice ragionevolezza. A ...

Madame X di Madonna è una possibile Babele del pop (Recensione) : A 4 anni da "Rebel Heart" (2015) un nome che ha del classico ma che ha sempre forgiato il nuovo compare nuovamente tra le novità del mese: "Madame X" di Madonna è stato lanciato il 14 giugno. Ci ritroviamo all'ascolto di un disco babelico, una struttura dantesca di brani talmente assortiti da sembrare la tracklist di una compilation. La signora Ciccone, del resto, ha sempre voluto spingere al massimo la sua creatività e ce ne eravamo ...

I Tool a Firenze Rocks valgono una messa (Recensione) : Durante il viaggio di andata verso il concerto dei Tool a Firenze Rocks una compilation suonava a tutto volume nello stereo. I pezzi selezionati includevano tracce da ogni album, compreso quel maledetto "10.000 days" (2006) che ancora attende un seguito, e di cui per fortuna abbiamo una data. Era la tipica situazione del ripasso pre-live: ricordarsi ogni parola e ogni riff, ma soprattutto rendersi conto che i brani dei Tool sono lunghi, ...

Western stars di Bruce Springsteen è una proiezione di diapositive e saggezza blues (Recensione) : "Western stars" di Bruce Springsteen nasce oggi, 14 giugno, da quel vento dell'ovest che nelle ultime settimane ci ha regalato le anticipazioni di Hello sunshine, There goes my miracle e Tucson Train, anteprime che ci hanno fatto cogliere il motivo dei 5 anni di silenzio discografico del Boss. Le attese dopo "High hopes" (2014), infatti, avevano trovato sollievo in "Springsteen on Broadway" (2018), ma non era abbastanza. Le ...

Recensione Chernobyl : una miniserie d’autore che ha gioco facile a conquistare il pubblico : Recensione Chernobyl: la miniserie di Sky Atlantic e HBO racconta la tragedia nucleare del 1986 tra docu-fiction e thrillerLa miniserie Chernobyl prodotta da Sky e HBO è diventata nel giro di poche settimane (è composta da 5 puntate) il fenomeno di fine primavera del 2019. Soprattutto grazie al punteggio di 9.7 ottenuto su Imdb grazie ai voti di poco più di 190 mila persone che le hanno permesso di superare mostri sacri come Game of Thrones e ...

Recensione HONOR 20 : il solito HONOR - una certezza anche nelle difficoltà : Recensione HONOR 20 – È davvero difficile parlare di HONOR 20 senza citare la diatriba che coinvolge Huawei e gli USA (e anche Google), ma visto che non sappiamo come questa vicenda si concluderà cercheremo di basare le nostre valutazioni solo sulle qualità o sulle mancanze di questo device, che risulta “il classico HONOR”, nel bene […] L'articolo Recensione HONOR 20: il solito HONOR, una certezza anche nelle difficoltà ...

Fleabag 2 eleva la rara bellezza di un amore proibito a una riflessione divina sul peccato e la vita (Recensione) : Che Phoebe Waller-Bridge abbia un talento incomparabile è una delle poche certezze della vita. Se l'irresistibile esordio della sua creatura televisiva può averci colti di sorpresa, l'exploit di Fleabag 2 arriva invece come una gloriosa conferma. Inizia tutto nel 2016, quando una trentenne senza nome sbarca su Prime Video e ci conquista al primo sguardo. Uno sguardo rivolto proprio a noi, il suo pubblico, spettatori di una vita dolente che ...

Juliet - Naked – Tutta un’altra musica - ancora una commedia sentimentale alla Nick Hornby (Recensione) : Juliet, Naked è accompagnata da un titolo, Tutta un’altra musica, che è quello della versione italiana del romanzo di Nick Hornby da cui il film è tratto. E siamo indiscutibilmente ben dentro un universo alla Hornby, un autore che, dall’enorme successo di Alta fedeltà in poi, ha conosciuto molte traduzioni cinematografiche dei suoi libri. Che hanno sempre quest’aria di commedie sentimentali un po’ più evolute ed oneste delle quasi sempre ...

D-Link DCS-8600LH : la Recensione di una videocamera Wi-Fi per esterni dalle avanzate funzionalità : Da D-Link un’evoluta camera Full HD, ben costruita e semplice da installare, controllabile da smartphone e tablet

She is coming di Miley Cyrus è il manifesto anarcoide di una popstar (Recensione) : "She is coming" di Miley Cyrus è arrivato, ma prima della pubblicazione ci eravamo ritrovati a visionare un'immagine emblematica della popstar di Nashville, nata come una stella della televisione e diventata, negli anni, un fenomeno mediatico fatto di provocazione e "parental advisory". Nell'immagine, che poi abbiamo scoperto essere la copertina dell'EP, abbiamo visto Destiny Hope Cyrus - questo il suo nome di battesimo - indossare la ...

Recensione A Plague Tale Innocence - una peste di videogioco! : A Plague Tale Innocence segna, con la fermezza del fuoriclasse, il punto di svolta per Asobo Studio, fino adesso impegnata con progetti tie-in Disney e Microsoft. La casa di sviluppo francese, con sede a Bordeaux, abbraccia infatti la sua opera più matura. Quella della consapevolezza, capace d mettere in scena un videogioco diverso dalla media. Già solo per la sua ambientazione, che fa da sfondo ad una narrazione in cui morte, disperazione e ...