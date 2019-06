Mattino | Difficile sistemare Hysaj e Mario Rui

ilnapolista

(Di sabato 29 giugno 2019) Non è semplice trovare una sistemazione perRui, secondo l’edizione odierna del. Con l’arrivo di Di Lorenzo la partenza diera stata decisa, ma non arrivano offerte interessanti. L’Atletico ha dimostrato interesse per il difensore, con un offerta intorno ai 20 milioni, ma De Laurentiis appena 12 mesi fa ne ha rifiutati quasi 40 dal Chelsea. PerRui invece ci sono Milan e Fiorentina con cui si deve trattare e anche la pista portoghese non va esclusa. L'articoloRui ilNapolista.

