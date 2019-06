Franca Leosini non risponde alla Sciarelli | «Io non commento Federica»

Caso Vannini : volano stracci fra Federica Sciarelli e Franca Leosini : Storie Maledette, il ritorno: le frasi che non dimenticheremoStorie Maledette, il ritorno: le frasi che non dimenticheremoStorie Maledette, il ritorno: le frasi che non dimenticheremoStorie Maledette, il ritorno: le frasi che non dimenticheremoStorie Maledette, il ritorno: le frasi che non dimenticheremoStorie Maledette, il ritorno: le frasi che non dimenticheremoStorie Maledette, il ritorno: le frasi che non dimenticheremoStorie Maledette, il ...

Antonio Ciontoli sarà in Tv da Franca Leosini - i genitori di Vannini : 'Non lo perdoneremo' : Storie Maledette, lo storico programma di approfondimento condotto da Franca Leosini, tornerà sugli schermi televisivi domenica 30 giugno e martedì 2 luglio su Raitre in prima serata. In queste due puntate la conduttrice intervisterà Antonio Ciontoli, l'uomo accusato di aver ferito a morte con una pistola il giovane Marco Vannini. Franca Leosini intervisterà Antonio Ciontoli Dopo l'ultimo speciale di sei mesi fa sulla strage di Erba, la Leosini ...

Chi l’ha Visto - la madre di Marco Vannini : “Ho saputo che Franca Leosini avrà un’intervista a Ciontoli. Sono rimasta molto male” : Mentre proseguono le indagini da parte della Procura di Civitavecchia, il “caso Vannini” continua a catturare l’attenzione dei media e dei programmi di cronaca. Chi l’ha Visto?, Le Iene, Quarto Grado: tutti chiedono giustizia per Marco Vannini, il ventenne che il 17 maggio 2015 venne ucciso da un colpo di pistola nella casa della sua fidanzata, Martina Ciontoli, a Ladispoli. Domenica 30 giugno e martedì 2 luglio, nel corso di due ...

Chi è Franca Leosini - conduttrice di Storie Maledette : marito - figlie - carriera : Fra le signore indiscusse della tv c’è lei, Franca Leosini, conduttrice e anima di Storie Maledette, programma cult in onda su Rai Tre. Pacata, elegante e mai sopra le righe, la Leosini è una delle presentatrici e giornaliste più apprezzate del panorama italiano. Classe 1949, è nata a Napoli con il nome di Franca Lando e ha iniziato la sua carriera realizzando alcune inchieste per la sezione culturale dell’Espresso. Il suo esordio sulla ...

Franca Leosini : “Ho pianto un quarto d’ora dopo la puntata con Mary Patrizio che uccise il figlio di 5 mesi affogandolo nella vasca” : “Sono come un chirurgo che deve fare un’operazione. Rispetto le persone che ho di fronte perché scendono con me nell’inferno del loro passato, negli abissi dei loro ricordi, ma non risparmio loro nulla. Cerco di capire cosa ha cambiato la traiettoria della loro vita, ma le storie che racconto le vivo e mi attraversano: dopo la puntata con Mary Patrizio che aveva ucciso il figlioletto di 5 mesi affogandolo nella vasca da bagno ho pianto per ...

Franca Leosini : "Dopo la puntata con Mary Patrizio che uccise il figlio di 5 mesi affogandolo nella vasca - ho pianto per un quarto d’ora" : “Non leggo romanzi gialli”, dice Franca Leosini, conduttrice che dell’approfondimento sui misteri di cronaca ha fatto il suo marchio di fabbrica.Il 30 giugno e il 2 luglio, la giornalista e presentatrice tornerà su Rai3 con la sua trasmissione “Storie Maledette”, portando in prima serata uno speciale sul caso di Marco Vannini per cui Antonio Ciontoli (che apparirà per la prima volta in tv) è ...

Storie Maledette : Franca Leosini intervista Antonio Ciontoli - condannato per l’omicidio di Marco Vannini : Franca Leosini Le Storie Maledette di Franca Leosini troveranno spazio anche nel palinsesto estivo di Rai 3. Il programma ideato, scritto e condotto dalla giornalista, andrà infatti in onda con due speciali dedicati all’omicidio del giovane Marco Vannini al fine di far luce su un caso di cronaca che scuote, dal 17 maggio 2015, l’opinione pubblica. Gli appuntamenti previsti verranno trasmessi domenica 30 giugno e martedì 2 luglio. La ...

Storie Maledette - Franca Leosini torna con due puntate speciali sul caso Marco Vannini : ecco quando : Franca Leosini torna con due puntate speciali di Storie Maledette dedicate al caso dell’omicidio di Marco Vannini, il ragazzo di 22 anni ucciso da un colpo di pistola la notte del 17 maggio 2015 nella casa della sua fidanzata a Ladispoli. La “regina” della cronaca nera in tv torna così protagonista della prima serata di Rai3 con un’intervista esclusiva a Antonio Ciontoli, il padre della fidanzata di Vannini e ...

Storie Maledette - due speciali sul caso Vannini : Franca Leosini intervista Antonio Ciontoli : Il caso Vannini è tra i più coperti dalla tv italiana, tra misteri e polemiche: il contributo di Franca Leosini non poteva mancare. Storie Maledette torna su Rai 3 con due speciali sul caso Vannini in onda domenica 30 giugno e martedì 2 luglio in prima serata: due speciali con Franca Leosini e i suoi racconti diventati genere letterariar-televisivo, anche questa volta incentrati su uno dei casi più discussi, misteriosi e controversi della ...