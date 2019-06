(Di venerdì 28 giugno 2019) Mentre la Seaè ancora ferma davanti al porto di Lampedusa, il Viminale chiede a Bruxelles la redistribuzione dei migranti senza identificarli in Italia e nel frattempo studia un'alternativa perla. Nel decreto sicurezza bis è punita la "reiterazione" della violazione dei divieti, per questo il ministro dell'Interno vorrebbe considerare l'ingresso in acque italiane e l'avvicinamento al porto di Lampedusa come due episodi distinti per procedere al fermo amministrativo.